Ponte 25 de Abril ''corta'' trânsito na madrugada de domingo

A circulação automóvel na Ponte 25 de Abril volta a estar cortada nos dois sentidos na madrugada deste domingo.

A interrupção será feita entre as 00h00 e as 07h00, para trabalhos nas juntas de dilatação no viaduto de acesso norte, anunciou a Infraestruturas de Portugal (IP).

A empresa responsável pela gestão de infraestruturas rodoviárias sugere como alternativa de atravessamento entre as margens sul e norte do rio Tejo, na região de Lisboa, a utilização da Ponte Vasco da Gama.

A IP justifica a necessidade do corte do trânsito rodoviário para garantir a boa execução da obra.

Recorde-se que a circulação rodoviária na Ponte 25 de Abril já esteve encerrada na madrugada de 28 de Janeiro devido a reparações semelhantes.

