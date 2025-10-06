Ponte 25 de Abril com trânsito condicionado a partir de quinta-feira

O trânsito rodoviário na Ponte 25 de Abril vai estar condicionado a partir desta quinta-feira, e durante quase 30 dias, para obras no tabuleiro, informou a Lusoponte.

Em causa está o cumprimento do programa de manutenção de rotina, com a execução dos trabalhos de pavimentação do piso a decorrerem entre as 21h00 e as 06h00 nos dias úteis de 9 de Outubro a 5 de Novembro.

A concessionária da infra-estrutura que liga as duas margens do rio Tejo em Lisboa aconselha o uso alternativo da Ponte Vasco da Gama durante as obras naquele período nocturno.

