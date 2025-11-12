Pode parecer estranho e difícil mas do novo Polygon Concept que a marca do leão revelou esta quarta-feira deverá evoluir a próxima geração do Peugeot E-208.

Polygon Concept: novo Peugeot E-208… com volante Hypersquare!

Futurista quanto baste, dá as primeiras pistas sobre a linguagem estética e as tecnologias que irão moldar os futuros modelos da insígnia francesa.

Na sua essência, o protótipo foca-se na agilidade e no prazer da condução que o novo volante Hypersquare irá proporcionar, associado que está a uma direcção eletrónica steer-by-wire num i-Cockpit revolucionário.

Futurista quanto baste

Linhas simples e geométricas definem o Polygon concept com menos de quatro metros de comprimento, com a dianteira e a traseira a exibirem assinaturas luminosas dinâmicas apoiadas em micro LEDs.

Se à frente as faixas de luz horizontais são interrompidas ao centro pelo logótipo iluminado, segundo diferentes configurações de cores e de gráficos, atrás são elas a envolverem o nome retroiluminado da marca.

Um ecrã micro-LED montado no pilar C, ao lado da entrada para carregamento, indica o nível de carga que a bateria possui.

O espanto visual é assegurado pelas duas portas com abertura em borboleta, sendo quase uma certeza que serão descartadas no modelo de produção.

Steer-by-wire no volante

É a bordo que está a "verdadeira" revolução graças ao novo volante Hypersquare com tecnologia steer-by-wire, que elimina a ligação mecânica entre o volante e as rodas, passando o seu comando a ser electrónico.

Esta tecnologia incorpora uma relação de direção variável, facilitando as manobras a baixa velocidade, como o estacionamento, contraposta por uma reactividade e precisão excepcionais a ritmos de condução mais elevados.

O formato rectangular deste volante também permite reinventar a ergonomia do i-Cockpit, com vários comandos a serem acessíveis a partir dos quatro cantos do Hypersquare.

O ecrã multimédia e o painel de instrumentos foram eliminados, sendo todos os dados de condução projectados no pára-brisas através dum painel micro LED de 24 por 74 cm, equivalente a um visor com 31 polegadas de diagonal.

Personalização total

E o que dizer do habitáculo particularmente luminoso graças às grandes superfícies envidraçadas? O pára-brisas muito inclinado foi rebaixado e movido para a frente, eliminando a "necessidade" dos pilares B.

O espaço a bordo foi optimizado por um tabliê configurável para guardar objectos diversificados, enquanto os bancos combinam uma estrutura impressa em 3D com uma espuma moldada numa única peça.

Esta tecnologia de impressão eleva as possibilidades de personalização por fora e por dentro graças a um design aperfeiçoado que permite substituir essas (e outras) peças em poucos minutos para prolongar a vida útil do carro.

Até mesmo o volante pode ser personalizado pela escolha de cores e materiais que influenciam o ambiente do habitáculo.

Novidade é a parceria da Peugeot com a Goodyear, que desenvolveu uma técnica laser inovadora que permite gravar a cores as laterais dos pneus.

Também eles integram a tecnologia "inteligente" Goodyear SightLine, capaz de indicar em tempo real os pneumáticos instalados e o estado em que se encontram, sendo esses dados adaptados ao modo de condução seleccionado.

Urban, Explorer ou Player?

Mesmo que não se conheçam detalhes técnicos do Polygon Concept, apresentado na ilha Polygon City do videojogo Fortnite, este "laboratório sobre rodas"não ficará restrito ao mundo virtual.

Sendo uma antecipação da nova geração do Peugeot E-208, são propostas três configurações criativas para ilustrar todo o potencial do protótipo.

Compacto nas suas formas, a versão Urban apontado ao tráfego citadino deverá ser a base daquele "eléctrico", com o aventureiro Explorer a exibir um visual robusto, graças aos elementos de protecção e à elevada distância ao solo.

Já o Player aposta numa estética ousada e dinâmica, como confirma a sua silhueta apontada ao desempenho desportivo; quem sabe se não sairá deste projecto a futura versão GTI?

