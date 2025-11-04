 Pesquisa
Polygon Concept dá pistas sobre futuro Peugeot E-208

16:26 - 04-11-2025
 
 
É a primeira imagem avançada pela marca do leão sobre o Polygon Concept, um protótipo de linhas futuristas que os meios especializados avançam como a base da terceira geração do Peugeot 208 totalmente eléctrico.

O nome oficial em que se apoia aponta para formas mais angulares e esculturais numa evolução estilística da construtora francesa iniciada em 2023 com o Inception Concept.

Na sua base está a nova plataforma modular STLA Small da Stellantis, tendo como um dos principais destaques o volante Hypersquare com tecnologia steer-by-wire, num i-Cockpit que se prevê muito minimalista.

O Polygon Concept tem a apresentação oficial marcada para 12 de Novembro no canal YouTube da Peugeot, mas dois dias antes estreia-se a ilha Polygon City no mundo virtual "criado" pelo videojogo Fortnite.

