Polo Storico da Lamborghini festeja dez anos

O Polo Storico da Lamborghini cumpriu dez anos de história e nada melhor do que celebrar a data com a estreia duma série de curtas-metragens dedicadas aos pilares fundamentais daquele departamento patrimonial.

A restauração é uma das expressões mais significativas do trabalho desenvolvido em Sant’Agata Bolognese, sendo o respeito pela originalidade, a mestria artesanal e a certificação oficial da casa-mãe são os alicerces de cada intervenção.

"No Polo Storico, um automóvel não é apenas um veículo; é um marco, uma memória indelével, uma emoção que merece voltar a viver em todo o seu esplendor," explica Alessandro Farmeschi, director de pós-venda da Automobili Lamborghini

Através do recurso ao arquivo histórico e ao conhecimento especializado dos técnicos da construtora, cada super desportivo é devolvido ao seu estado original com total respeito pelas suas especificações.

Os festejos do décimo aniversário do Polo Storico arrancaram em Agosto no concurso de elegância de Pebble Beach, nos Estados Unidos, para encerrarem no Auto e Moto d’Epoca em Bolonha, Itália, no fim de semana de 23 a 26 de Outubro.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?