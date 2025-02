Polestar Space abre em Lisboa para reforçar oferta da marca

Após a estreia no Porto, prossegue a expansão da Polestar no nosso país com a abertura na capital do seu segundo espaço de exposições, prevendo fechar 2025 com a estreia das instalações em Faro.

Inaugurado na última sexta-feira, o Polestar Space Lisboa tem em exposição uma gama cada vez mais alargada de "eléctricos" premium de alto desempenho e larga autonomia.

A expansão acontece em paralelo com o destaque dado aos novos Polestar 3 e Polestar 4, sem esquecer o reconhecido Polestar 2.

Em espera, no entanto, está o lançamento muito aguardado do Polestar 5, um Gran Tourer de luxo construído sobre a primeira arquitectura eléctrica exclusiva da insígnia sino-sueca.

O Polestar Space Lisboa, aberto em parceria com a Santogal Automóveis numa primeira experiência, tem cerca de 500 metros quadrados, sem contar com as áreas de exposição e de entrega de veículos novos e usados.

Sendo a representação "física" da marca, é onde os clientes interessados poderão não só testar e reservar os seus modelos, mas também reforçar os seus conhecimentos sobre a mobilidade eléctrica em geral

"Sabemos como os Polestar Spaces são importantes (…) para o nosso modelo de negócio", explica Miguel Pinto, director da subsidiária nacional, apontando 2025 como fulcral para consolidar a marca no país.

Já Luís Pessanha, director executivo do Grupo Santogal, afirma que, sendo eléctrico o futuro do automóvel, "adicionar a Polestar à nossa gama de soluções faz todo o sentido".

