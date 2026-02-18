Polestar lança quatro novos ''elétricos'' até 2028; Polestar 5 chega no Verão

A Polestar não faz por menos: esta quarta-feira anunciou a maior ofensiva automóvel desde a fundação da marca, exemplificada com o lançamento de quatro novos modelos eléctricos até 2028.

Na calha está já o Polestar 5 GT, assim como uma nova versão do Polestar 4 enquanto não chega a nova geração do Polestar 2 e o muito aguardado SUV Polestar 7; de fora desta estratégia está o roadster Polestar 6.

Soma-se ainda o objectivo de atingir, já este ano, um crescimento de vendas de dois dígitos através duma abordagem disciplinada da construtora.

Melhor ano de vendas

Mesmo perante um cenário económico desafiador, a Polestar conseguiu atingir em 2025 o seu melhor ano de vendas desde sempre, com o corrente 2026 a prometer ser muito positivo nas suas contas finais.

A reforçar a confiança do director executivo Michael Lohscheller está o lançamento do Polestar 5 como líder da gama, um GT de traços desportivos que estreia a arquitectura eléctrica de 800 volts nos modelos da construtora sino-sueca.

Com as primeiras entregas previstas já para este Verão, seguir-se-á uma nova variante do Polestar 4, que até poderá ser uma espécie de shooting brake, apoiada na mesma tecnologia de ponta do coupé de quatro portas.

Não há ainda imagens definitivas mas o responsável da empresa sublinhou que o novo modelo irá combinar o "espaço duma carrinha com a versatilidade dum SUV segundo o desempenho dinâmico que define a Polestar".

SUV "democrático" só 2028

Com mais de 190 mil unidades vendidas, em 2027 será a vez de lançar a nova geração do Polestar 2, com Lohscheller a confirmar que a berlina "terá um papel fundamental no nosso sucesso futuro".

Um ano depois será o Polestar 7 que dará entrada à gama sob a forma dum SUV compacto por um preço mais "democrático", a que não será alheio a sua produção na fábrica eslovaca de Kosice.

Aliada a esta estratégia de lançamentos está o foco maior da empresa no canal de retalho com a contínua expansão da rede, para impulsionar um crescimento de vendas de qualidade.

