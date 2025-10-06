Alexander Skarsgard é o protagonista da mais recente curta metragem dedicada ao Polestar 5, um Gran Tourer de quatro portas com uns eléctricos 884 cv de potência.

Polestar 5 já é ''estrela'' de cinema

O ator sueco não é propriamente um novato ao volante dum modelo da construtora sino-sueca já que desde 2024 que conduz o SUV Polestar 3.

Na base do novo GT está a plataforma Polestar Performance Architecture (PPA) com arquitectura eléctrica de 800 volts, concebida com fundições de alumínio de alta resistência para proporcionar maior rigidez torcional.

Equipado com dois motores para assegurar a tracção integral, incluindo uma unidade traseira desenvolvida a nível interno, a versão que dá entrada à gama assume 550 kW (748 cv) e 812 Nm para 670 quilómetros de autonomia combinada.

A mesma bateria de 112 kW brutos mas agora montada no topo de gama Performance com 650 kW (884 cv) e 1.015 Nm, permite uma distância combinada até 565 quilómetros.

Os zero aos 100 km/hora cumprem-se em 3,2 segundos para uma velocidade de ponta de 250 km/hora, sendo o acumulador recarregável de dez a 80% em 22 minutos num posto ultra-rápido de 350 kW em corrente contínua.

Já com as encomendas abertas, o Polestar 5 Dual Motor Launch Edition arranca nos 122.600 euros, com o acelerado Polestar 5 Performance Launch Edition a começar nos 146.400 euros.

