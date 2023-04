Polestar 4 revelado: 544 cv de potência e autonomia até 600 km

Será o Polestar 4 o modelo mais racional de toda a gama eléctrica da construtora sino-sueca?

Não é fácil a resposta mas sem dúvida que este SUV coupé junta o melhor dos dois mundos exibidos pelos Polestar 2 e Polestar 3.

Revelado esta semana no salão automóvel de Xangai, é também o mais potente e rápido da gama.

Linhas depuradas

É difícil ficar indiferente às propostas eléctricas da Polestar e muito menos com o novo crossover estreado no salão automóvel de Xangai.

Com 4,84 de comprimento por 1,54 de altura e 2,14 de largura, são os três metros de distância entre eixos que fazem adivinhar um amplo espaço a bordo.

A inspiração trazida do protótipo Precept está bem visível nas suas linhas depuradas e aerodinâmicas.

Fluidas quanto bastem, como acontece com os outros modelos da marca, a dianteira parece ser mais aerodinâmica do que nunca.

Essa ideia está bem vincada na enorme entrada de ar central, ideia que prossegue nas laterais marcadas pelos guarda-lamas alargados.

A eficiência aerodinâmica é ainda realçada pelos puxadores retrácteis das portas, os vidros embutidos sem moldura e as lâminas traseiras.

O desenho da área traseira é a que cria menos surpresa mas os mais atentos verificarão que não há vidro atrás.

Para ver o que se passa, o condutor tem um retrovisor virtual a bordo, que não é mais do que um pequeno ecrã de alta definição.



As imagens são captadas em tempo real a partir de uma câmara montada na no tejadilho para um campo de visão muito mais amplo do que é normal.

Ambiente escandinavo

O habitáculo segue a mesma filosofia do Polestar 3 para criar um ambiente sofisticado mas muito minimalista.

Os materiais interiores incluem uma malha têxtil obtida de garrafas plásticas recicladas e estofos em pele Nappa.

O ambiente luminoso é assegurado pelo tecto envidraçado, que é de série, sendo opcionais as funções fotocromáticas.

Espaço é o que não falta, principalmente para quem viaja nos bancos traseiros, que podem ser reclinados por via electrónica.

E, como "eléctrico" familiar para longas viagens, a bagageira tem 500 litros de capacidade, que podem subir aos 1.536 litros com a segunda fila de assentos rebatida.



O ecrã táctil multimédia horizontal, de 15,4 polegadas, funciona sob o sistema de infoentretenimento Android Automotive, sendo actualizável por via remota.

Atrás do volante está o painel de instrumentação de 10,2 polegadas, alinhado com um visor head-up de 14,7 polegadas no pára-brisas.

Os passageiros dos bancos traseiros também podem contar com um ecrã próprio para controlar o sistema de climatização e os serviços multimédia.

Máxima segurança

Quanto à segurança activa e apoio ao condutor, de série o Polestar 4 dispõe de 12 câmaras, um radar e 12 sensores ultra-sónicos.

Incluída está uma câmara a bordo para monitorizar os movimentos da cabeça e dos olhos do condutor e ajudar a evitar acidentes relacionados com a fadiga.



A somar ao equipamento de série estão pacotes opcionais com soluções específicas para o condutor.

O Pack Plus inclui actualizações de conforto e tecnologia, enquanto o Pack Plus Pro soma o tecto em vidro electrocromático e iluminação interior adicional.

O Pack Nappa, que pode ser acrescentado ao Pack Plus, inclui estofos ventilados em pele Nappa.

Soma-se ainda a função de massagem nos bancos à frente e altifalantes nos apoios de cabeça.

O Pack Pilot inclui o Pilot Assist com várias funcionalidades de assistência à condução.

Já o Pack Performance melhora o visual e a experiência de condução na versão Long Range Dual Motor.

Jantes de 22 polegadas, travões Brembo com quatro pistões, afinação de chassis Polestar Engineered, e detalhes Swedish Gold nos travões, cintos de segurança e tampas das válvulas dos pneus compõem o pacote.



Rápido, muito rápido

Potência e desempenho marcam qualquer modelo da marca sino-sueca e o Polestar 4 não é excepção.

A gama é composta pelas variantes Long Range Single Motor e Long Range Dual Motor, mas sempre com a mesma bateria de 102 kWh.

Ambos incluem capacidade de carga até 200 kW em corrente contínua (bastam 30 minutos para carregar de cinco a 80%) e até 22 kW em corrente alternada.

A função de carregamento bidireccional também está incluída, assim como uma bomba de calor para pré-condicionar a temperatura do habitáculo e da bateria.

A versão com um propulsor único imprime 200 kW (272 cv) e 343 Nm às rodas traseiras, com a autonomia a chegar aos 600 quilómetros com uma única carga.



Precisa de 7,4 segundos para cumprir os zero aos 100 km/hora, com a velocidade máxima a ficar estabelecida nos 180 km/hora.

Quanto à variante com dois motores eléctricos, a potência chega aos 400 kW (544 cv) e o binário aos 686 Nm.

Só precisa de 3,8 segundos para alcançar os 100 km/hora, enquanto a velocidade máxima está limitada aos 200 km/hora.

Esta versão equipa uma suspensão semi-activa para um nível adicional de ajuste entre o conforto e a dinâmica de desempenho.

Além disso, o condutor pode optimizar os modos de condução para maximizarem a autonomia ou a dinâmica.

O modo Performance melhora a capacidade de resposta das motorizações, com a activação simultânea dos dois motores para obter a máxima potência.

O modo Range dá prioridade à eficiência, forçando apenas a utilização do motor traseiro.

Com lançamento inicial na China, o Polestar 4 deverá chegar à Europa no início do próximo ano com um preço indicativo em redor dos 60 mil euros.

