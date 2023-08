Polestar 4 prepara-se para a condução autónoma total

O Polestar 4 será o primeiro modelo de produção da marca sino-sueca a equipar a tecnologia de condução autónoma Chauffeur da Mobileye, especialista em sistemas avançados de apoio ao condutor.

A parceria entre as duas empresas, cuja solução será integrada pela ECARX, prevê a possível aplicações em futuros modelos da Polestar.

À partida, o sistema Chauffeur permitirá a condução autónoma em auto-estradas assim como em outros ambientes rodoviários.

Recorde-se que o Polestar 4 já equipa de origem um sistema de assistência à condução baseado no SuperVision da Mobileye.

As vendas do modelo no mercado chinês arrancaram esta sexta-feira, com a chegada à Europa a estar prevista para os primeiros meses de 2024

