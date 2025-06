Para quem gosta de "perturbar" o silêncio próprio a bordo do Polestar 3 com uma banda sonora a condizer, é avançado o novo (e exclusivo) modo Abbey Road Studios para o sistema de som Bowers & Wilkins.

Polestar 3 reforça ambiente sonoro a bordo com modo Abbey Road Studios

A mais recente actualização remota para o sistema de infoentretenimento da construtora sino-sueca oferece uma experiência auditiva inspirada no icónico estúdio londrino onde os The Beatles gravaram os seus trabalhos, incluindo o penúltimo disco com aquele título.

O modo Abbey Road Studios propõe quatro novas pré-definições sonoras – Intimate, Open, Energised e Expansive –, com cada uma a ter como base o som das salas de controlo e gravação dos estúdios clássicos, com inspiração nos equipamentos originais da era EMI.

Todas elas foram desenvolvidas por engenheiros dos estúdios experimentados ao trabalharem com alguns dos maiores nomes da música, enquanto o modo adicional Producer permite uma personalização do som ao gosto de cada condutor.

Cada pré-definição é acompanhada duma imagem personalizada dos estúdios em alta definição no ecrã tátil de 14,5 polegadas do Polestar 3, com alguns dos instrumentos e equipamentos mais icónicos da colecção Abbey Road.

Apenas disponível no SUV equipado com o sistema de som Bowers & Wilkins, o novo modo faz parte duma actualização remota mais ampla que inclui também as funcionalidades de localização de veículo roubado e programação inteligente de carregamento.

