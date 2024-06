Polestar 3 Long Range ganha Single Motor com tracção traseira

Há uma nova proposta para o Polestar 3 Long Range: a variante Single Motor com tracção traseira passa a ser o modelo de entrada na gama, e as encomendas já estão abertas.

O SUV usa o mesmo conjunto de baterias de 111 kWh das versões Dual Motor para uma autonomia até 650 quilómetros.

Admite ainda os mesmos 250 kW de carregamento em corrente contínua para uma carga de 30 minutos de dez a 80%, sendo de 11 horas o tempo de espera a carregar a 11 kW em corrente alternada.

Com 220 kW (299 cv) e 490 Nm, esta proposta acelera dos zero aos 100 km/hora em 7,8 segundos, com a velocidade máxima a ficar tabelada nos 180 km/hora.

A travá-lo está o mesmo sistema Brembo que equipa os "irmãos" mais potentes, com discos de 400 mm e pinças de quatro pistões à frente, e de 390 mm com pinças de um êmbolo.

A personalização do SUV, composta por cinco pacotes, está estruturada em seis cores para a carroçaria, cinco divisões interiores e quatro opções de jantes de 20 a 22 polegadas.

E, tal como na restante gama, nos opcionais está o pacote Pilot com LIDAR. da Luminar, para uma segurança reforçada.

As encomendas para Polestar 3 Long Range Single Motor abriram esta sexta-feira com um preço de partida de 84.700 euros, já com a taxa de entrega incluída.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?