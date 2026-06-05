Polestar 3 ganha Signature Edition apontada às empresas

O Polestar 3 reforça a sua apetência dinâmica com a nova série Signature Edition na variante Dual Motor de 400 kW (544 cv) e 740 Nm equipado com o pacote Prime.

Jantes de 20 polegadas, Pilot Assist, assistentes de velocidade em curva e de mudança de faixa, câmaras a 360 graus com visão 3D, Park Assist Pilot, volante e bancos dianteiros e traseiros aquecidos, e visor head-up fazem parte do equipamento de série.

Vidros traseiros escurecidos, sistema de som Dolby Atmos, e altifalantes nos encostos de cabeça são também de origem neste SUV proposto até ao final deste Junho a partir de 76.800 euros, ou desde 62.439 euros (+ IVA) para clientes empresariais.

Recargas a 350 kW DC

Recorde-se que o SUV viu a sua arquitectura eléctrica evoluir de 400 para 800 volts, com a bateria de 106 kWh brutos, para 647 quilómetros de autonomia combinada, a poder ser recarregada em 22 minutos de dez a 80% a uns máximos 350 kW DC.

O desempenho é reforçado pela optimização do Breathe Charge, um software de gestão que monitoriza continuamente o estado da bateria em tempo real e ajusta dinamicamente a velocidade de carregamento em todas as condições.

Quanto ao desempenho, acelera dos zeros até aos 100 km/hora em 4,7 segundos, para uma velocidade de ponta de 230 km/hora.

Evolução estética

A qualidade de condução é reforçada com o desligar automático do motor dianteiro, a distribuição de potência orientada para o eixo traseiro, a suspensão revista, as barras estabilizadoras actualizadas no eixo dianteiro, e a afinação do software da direcção.

Actualizado foi igualmente o computador central do SUV com a integração do processador Nvidia Drive AGX Orin, capaz de aumentar a capacidade de processamento em mais de oito vezes na gestão dos sistemas de segurança e funções do veículo.

O arranjo estético do Polestar 3 inclui as novas cores Storm e Krypton para a carroçaria, bem como emblemas em cores contrastantes, enquanto a bordo são introduzidos novos tons e materiais.

Texto: P.R.S.

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