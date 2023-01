Polestar 2 ganha tracção traseira e aumenta potência e autonomia

O Polestar 2 está mais potente, com melhor desempenho e com uma autonomia alargada.

À semelhança dos Volvo C40 Recharge e XC 40 Recharge, o coupé recebe novos motores e tracção traseira para as variantes Single Motor.

As mudanças não se cingem apenas à parte mecânica mas também à estética, a começar pela área frontal.

Dianteira alterada

A dianteira do Polestar 2, agora mais tecnológica, reflecte a linguagem estética inaugurada no Polestar 3.

Desaparecido o painel quadriculado, a frente mais compacta alberga a SmartZone composta pela câmara frontal e pelo radar de médio alcance.

Já as jantes em liga leve de 20 polegadas do Performance Pack foram actualizadas, para uma ligação mais estreita com o visual do Polestar 3.

O equipamento de série em todas as versões do Polestar 2 também foi melhorado, a começar pela função de carregamento sem fios pelo telemóvel.

Quanto à segurança activa e apoio à condução, inclui de série alertas de ponto cego, e de tráfego cruzado e mitigação de colisão traseiras com travagem automática.

Dispõe ainda de origem câmara a 360 graus e retrovisores laterais anti-encadeamento.

Evolução do sistema motriz

A somar àquelas evoluções, é na parte do sistema motriz que estão as principais novidades no coupé 100% electrificado.



As variantes Single Motor têm agora tracção traseira, alimentadas por um novo motor de ímã permanente e por um inversor em carboneto de silício.

Com uma potência até 220 kW (299 cv) quando antes era de 170 kW (231 cv), está optimizado para obter a máxima eficiência.

O desempenho mecânico também aumentou ao elevar o binário a 490 Nm contra os anteriores 330 Nm.

A aceleração até aos 100 km/h quando parado é agora de 6,2 segundos, menos 1,2 segundos face à anterior versão.

Quanto à versão Dual Motor, equipa agora uma polarização traseira para maior prazer de condução e melhor desempenho com a reequilibração da transmissão.



O novo motor traseiro é a fonte primária da transmissão, suportado nas rodas dianteiras por um novo motor assíncrono.

Potência e binário passam a atingir 310 kW (421 cv) e 740 Nm, um aumento substancial contra os 300 kW (408 cv) e 660 Nm originais.

Além da melhoria da tracção e da maior eficiência global, a aceleração até aos 100 km/hora é feita em 4,5 segundos face aos anteriores 4,7 segundos.

Estes ganhos na eficiência são ainda suportados pela função de desactivação do motor dianteiro, que pode ser accionada quando ele não é necessário.

Nas acelerações em que é preciso mais potência, como nas ultrapassagens, o motor dianteiro activa-se de forma instantânea.



A versão equipada com o Performance Pack opcional oferece 350 kW (476 cv), reduzindo em duas décimas, para 4,2 segundos, os zero aos 100 km/hora.

É possível adquirir um aumento de potência e de desempenho ao actualizar o software para as versões Long Range Dual Motor de forma remota.

"A mudança da tracção dianteira para a traseira, nas variantes Single Motor, e a redefinição da relação de binário na versão Dual Motor, para uma maior sensação de condução com tracção atrás, eleva a experiência de condução do Polestar 2 para um novo nível" afirma Joakim Rydholm, responsável da divisão de desenvolvimento de chassis da Polestar.

Baterias renovadas

Todas as versões do Polestar 2 equipam baterias de iões de lítio renovadas para melhorar a eficiência e os tempos de carregamento.



As versões Long Range apoiam-se em baterias de 82 kWh com 27 módulos da CATL.

Já as baterias de 24 módulos para as variantes Standard Range mantêm a capacidade de 69 kWh, sendo agora fornecidas pela LG Chem.

Estas baterias renovadas beneficiam de uma unidade de desconexão redesenhada, de uma actualização nas barras e de uma química celular melhorada.

Significam, assim, carregamentos mais elevados em corrente contínua até 205 kW para as baterias Long Range e até 135 kW para as Standard Range.

O alargamento da autonomia em qualquer uma das versões é bem perceptível, principalmente com a função de desactivação do motor dianteiro no Long Range Dual Motor.



A distância percorrida com uma carga chega aos 592 quilómetros, mais 105 do que na anterior versão, e sempre de acordo com o ciclo WLTP.

A versão Standard Range Single Motor passa a poder atingir 518 quilómetros, uma melhoria de 40 quilómetros.

Quanto ao Long Range Single Motor, pode alcançar 635 quilómetros, correspondente a mais 84 quilómetros face à anterior variante.

Polestar 2 Tracção Bateria / Carga DC Autonomia Potência / Binário Preço Standard Range

Single Motor Traseira 69 kWh / 135 kW Até 518 km 272 cv / 490 Nm 53.400 euros Long Range

Single Motor Traseira 82 kWh / 205 kW Até 635 km 299 cv / 490 Nm 56.900 euros Long Range

Dual Motor Integral 82 kWh / 205 kW Até 592 km 421 cv / 740 Nm 60.900 euros Long Range

Dual Motor (Performance Pack) Integral 82 kWh / 205 kW Até 592 km 476 cv / 740 Nm 66.900 euros

