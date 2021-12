Depois dos Mercedes EQS 450+ e 580 4MATIC, eis que chega ao nosso mercado a variante mais potente e desportiva da berlina eléctrica.





Poderoso e dinâmico: Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ já tem preços

Com um preço a partir dos 171.900 euros, o novo Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ promete encher as medidas dos adeptos dos "eléctricos" de alto desempenho.

Desportivo disfarçado de berlina

Se as duas variantes EQS, já disponíveis no nosso mercado, já deixavam muito boas impressões, o Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ parece superá-las.

Afinal, são 484 kW (658 cv) de potência e 950 Nm de binário debitados por dois motores eléctricos desenvolvidos especificamente pela divisão AMG.

E, se equipado com o pacote AMG Dynamic Plus, esses valores sobem para máximos de 560 kW (761 cv) e 1.020 Nm.

Potência e binário são passados às quatro rodas pelo sistema 4MATIC+, permitindo chegar aos 100 km/hora em 3,4 segundos contra os 3,8 segundos da versão-base.

O pacote opcional não inclui apenas extras para tornar ainda mais dinâmica a condução, como o modo Race Start, que eleva a velocidade máxima dos 220 para os 250 km/hora.

A energia está armazenada numa bateria de iões de lítio de 107,8 kWh com tecnologia de 400 volt. A autonomia ronda os 529 a 586 quilómetros em ciclo combinado WLTP, bem menos do que o oferecido pelo Mercedes EQS 450+.



Todavia, tendo em conta de que se trata de um desportivo eléctrico de alto desempenho, aqueles valores podem considerar-se muito positivos, com os consumos a variarem entre os 21,1 e os 23,4 kWh.

A aerodinâmica perde em relação ao coeficiente de Cx 0,20 do EQS convencional mas, mesmo assim, consegue uns nada negligenciáveis Cx 0,23.

Dinâmico e preciso

Voltando à versão base, o EQS 53 4MATIC+ compreende de série um eixo traseiro direccional que pode girar as rodas até 9º. Além de reduzir o ângulo de viragem, esta capacidade torna a berlina ainda mais ágil na estrada.



A suspensão pneumática adaptável AMG Ride Control + com amortecimento adaptativo também é de série, assim como o Hyperscreen MBUX e o sistema Digital Light.

O AMG Sound Experience inclui o modo Performance que intensifica a experiência ao volante segundo o modo de condução seleccionado.

A força de travagem foi também actualizada com o sistema de alto desempenho da AMG. À frente dispõe de discos de travão de 415 mm, com pinças de seis pistões, e discos traseiros de 378 mm com pinças de um pistão.

Claro que pode sempre optar-se por discos de travão cerâmicos de 440 mm para serem instalados no eixo dianteiro para reforçar o poder de travagem.



Em ambos os casos, o sistema i-Booster tira o máximo partido da recuperação de energia nas travagens.

Opcional é também o AMG Track Pace, um software específico para acelerar em circuitos de corrida que faz parte do sistema de infoentretenimento MBUX.

Nele são registados de forma permanente mais de 80 dados específicos do veículo, como a velocidade e a aceleração.

Exterior mais agressivo

Quanto à estética, o EQS 53 4MATIC+ usa os conhecidos pára-choques da linha AMG, mas agora mais distintos pelos elementos cromados na grelha.



A asa traseira também é maior e as jantes AMG em liga leve, com desenho Aero ou Heritage, são de 21 ou 22 polegadas. Mais uma vez, o visual exterior pode ser mais expressivo com o opcional AMG Night Package.

Entre os recursos disponíveis estão acabamentos em preto ou em cromado preto que, dependendo da cor da carroçaria, cria contrastes e transições fluidas.

O novo Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ pode já ser encomendado, com o preço de entrada a começar nos 171.900 euros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?