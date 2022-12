A sétima geração do Ford Mustang foi revelada em Setembro mas só esta sexta-feira foram reveladas as motorizações que irão compor a gama para o mercado americano.

Poderoso: conheça as potências do novo Ford Mustang

Aquando da estreia do novo modelo no salão automóvel de Detroit, sabia-se que o muscle car iria ter apenas dois motores térmicos.

O foco, no entanto, estava apontado para o V8 atmosférico de 5.0 litros, que a marca americana assegurou ser o mais poderoso de sempre num pony car… e não fugiu à verdade!

Mais poderosos

A entrada na gama do Ford Mustang faz-se com o EcoBoost de 2.3 litros e quatro cilindros, alvo de uma revisão tão profunda que a construtora afirma ser um motor novo.

Certo é que os 319 cv e 475 Nm que debita, passados às rodas traseiras através de uma caixa automática de dez relações, torna-o o mais potente de sempre com aquela motorização.

Acima dele está o Mustang GT que, como o modelo que agora substitui, equipa um bloco V8 Coyote de 5.0 litros de 487 cv e 562 Nm.

Caso se opte pela instalação de um sistema de escape de alto rendimento com válvulas activas, a potência sobe aos 493 cv e o binário aos 566 Nm.

Dark Horse brutal

A estrela da companhia, no entanto, é mesmo o Mustang Dark Horse, com a Ford Performance a ter um importante papel no seu desenvolvimento.



Embora equipado com o mesmo motor do GT, as várias melhorias que teve incluem bielas forjadas e uma nova cambota que reforça a sua fiabilidade.

Certo é que os 507 cv e 567 Nm que debita convertem este pony car o mais potente de sempre, desde que não entre no jogo a variante Shelby.

Em ambas as versões de tracção traseira equipadas com o V8, a transmissão pode ser automática de dez relações ou manual de seis velocidades.

Previsto para chegar ao mercado americano no Verão, a Ford continua a manter em segredo os números de aceleração e de velocidade máxima para qualquer uma das propostas.

