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Poder total: Range Rover Sport Electric a chegar antes do fim de 2026

16:35 - 16-07-2026
 
 
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Agora é que é: depois dos sucessivos adiamentos para a estreia, tudo aponta para que o Range Rover Electric chegue ao mercado antes deste ano terminar, e logo bem acompanhado pela variante Sport Electric.

O SUV de alto desempenho foi revelado no último fim de semana, num evento privado à margem do Festival de Velocidade de Goodwood, para depois enfrentar uma série de desafios à condução no circuito britânico.

Sem divulgar dados técnicos, a JLR adiantou que o chassis sofreu uma reconfiguração específica para oferecer a mesma condução envolvente que define os seus modelos mais desportivos, mesmo se o peso a mais possa limitar esse dinamismo.

No entanto, não será nenhuma surpresa se equipar um sistema motriz semelhante ao que equipa o Range Rover Electric, já que ambos partilham a mesma plataforma com uma arquitectura de 800 volts.

A alimentar o SUV "convencional" estão dois propulsores a debitarem 550 cv e 850 Nm, com a bateria NMC de 118 kWh a "prometer" uma autonomia que poderá chegar aos 530 quilómetros.

A insígnia britânica destaca ainda a gestão diferenciada da potência e do binário para a tracção integral, bem como uma nova assinatura sonora dos motores a electrões.

Mais do que substituir a gama actual, o Range Rover Sport Electric irá conviver com os "irmãos" equipados com motorizações micro híbridas e híbridas plug-in, assim como o topo de gama alimentado por um bloco V8 biturbo.

Texto: P.R.S.

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