Era uma questão de tempo que o novíssimo Mercedes-AMG GT Coupé 4 Portas alimentado a electrões evoluísse para uma poderosa variante apontada às famílias mais aceleradas.

Poder total: Mercedes-AMG GT SUV com 1.169 cv e 700 km eléctricos

Pois o poderoso desportivo passa a contar com um Mercedes-AMG GT SUV capaz de debitar até 1.169 cv e andar 700 quilómetros com uma carga, tendo como mais um poderoso trunfo os tempos de recarregamento.

As reservas no nosso país para o Mercedes-AMG GT 53 SUV acabaram de abrir por um preço de partida de 128 mil euros.

Mecânica partilhada

Primeiro SUV desenvolvido por inteiro pela insígnia de Affalterbach, partilha a plataforma AMG.EA em que assenta o Mercedes-AMG GT Coupé 4 Portas.

Com 5,08 metros de comprimento por dois de largura e 1,66 de altura, apresenta-se com um porte imponente mas muito aerodinâmico, com um Cx de 0,27, mas com uma posição de condução relativamente baixa.

Persianas activas na área frontal e um aerofólio móvel no tejadilho, nas versões mais potentes, contribuem para optimizar essa postura para melhor cortar o ar.

Interior de raça

Se por fora a ligação ao coupé é mais perceptível na dianteira, é a bordo que o parentesco entre ambos é mais evidente.

Ambos equipam o mesmo painel onde se exibem a instrumentação de 10,2 polegadas e o ecrã de 14 polegadas para o infoentretenimento, somando-se um segundo visor de 14 polegadas para o acompanhante.

A consola central comporta os mesmos três comandos giratórios da AMG Race Engineer Control Unit, para regular a potência, a agilidade e comportamento em curvas, assim como a tracção ou o deslizamento das rodas.

Neste ambiente tecnologicamente desportivo destacam-se os revestimentos premium num habitáculo repleto de espaço, como justificam os 3,04 metros que separam os dois eixos.

Nenhuma mala ficará para trás numa viagem de longo curso graças aos 607 litros de capacidade da bagageira, a que se soma mais um espaço de 78 litros sob o capô para guardar os cabos de recarregamento.

Três potências à escolha…

Proposto em três variantes, a entrada na gama faz-se com o Mercedes-AMG GT 53 SUV com dois propulsores para uns combinados 400 kW (544 cv) e 800 Nm.

A velocidade máxima está limitada electronicamente nos 250 km/hora mas mais impressionante são os 4,2 segundos para cumprir os zero aos 100 km/hora face a um peso em vazio superior a 2.500 quilos.

As versões GT 55 e GT 63 adoptam uma configuração diferente ao equiparem três motores de fluxo axial, com dois deles a estarem montados no eixo traseiro, que também conta com uma transmissão de duas relações.

O resultado final é mais do que excitante: 600 kW (816 cv) e 1.860 Nm para o GT 55, e 860 kW (1.169 cv) e 2.000 Nm para o GT 63.

A "corrida" dos zero aos 100 km/hora baixa para os 3,1 segundos no primeiro exemplo, descendo aos 2,7 segundos no topo de gama.

Em ambos a velocidade máxima está libertada até aos 270 km/hora desde que equipados com o pacote opcional AMG Driver’s.

… com duas opções de bateria

A alimentar todo o poder destas três variantes estão baterias de 106 ou 128 kWh, dependendo da versão escolhida: a primeira propõe 585 a 668 quilómetros combinados, superados pelos 700 quilómetros da segunda.

Graças à arquitectura de 800 volts da plataforma AMG.EA, e ao arrefecimento individual das células cilíndricas, o acumulador de menor capacidade admite carregamentos de 600 kW DC, subindo aos 710 kW DC no maior.

Bastam dez minutos para conseguir 380 quilómetros suplementares no primeiro exemplo, subindo no segundo caso até 450 quilómetros para o mesmo tempo

Já a recarga de dez a 80% demora apenas 12 minutos em ambos os exemplos mas, num posto de 400 kW DC, essa tarefa demora 14 minutos na de 106 kW, e 16 minutos na de 128 kWh.

Movimentos "neutralizados"

Não é só pelo poder de aceleração que o Mercedes-AMG GT SUV se distingue: em causa está igualmente o comportamento dinâmico de um verdadeiro Gran Turismo.

Essa postura é logo evidente nas quatro rodas direccionais de série, e no sistema de tracção integral AMG Performance 4MATIC+ totalmente variável.

A nova suspensão AMG Active Ride Control+, que é de série no GT 63 e opcional no GT 55, actua de forma activa para neutralizar os movimentos do SUV nas travagens e acelerações, sem os balanços laterais em curva.

E, para lutar contra o silêncio eléctrico a bordo, é proposto o modo de condução AMG Force Sport+ para reproduzir os sons dum V8 nos GT 55 SUV e GT 63 SUV, ou dum seis cilindros no GT 53 SUV.

Mais emocionante é a simulação das trocas de marcha, com as respectivas vibrações nos bancos, podendo ela ser feita pelo condutor através das patilhas no volante; resta saber se os comandos são convincentes!

As reservas para a versão Mercedes-AMG GT 53 SUV já estão abertas desde os 128.000 euros antes das devidas personalizações.

Texto: P.R.S.

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