Plein Sud é a solução descapotável do R4 E-Tech Electric para gozar o bom tempo

A "pedido" de muitas famílias, o Renault 4 E-Tech Electric ganhou uma nova evolução que o liga de forma decisiva ao espírito aventureiro preconizado pela 4L original na versão Plein Air.

E nem sequer é bem uma novidade porque a variante Plein Sud, decorada com uma capota de lona eléctrica para abrir nos dias de calor, até já tinha sido prevista quando o SUV compacto foi estreado há um ano.

Razão pela qual aquele elemento, que cobre praticamente todo o habitáculo, não tem um impacto substancial na estética geral do carro e, em particular, no espaço disponível para os ocupantes mais altos.

Accionado através dum comando na chave ou dum botão junto ao retrovisor lateral esquerdo, sem esquecer a ordem por voz, é possível abrir a capota em três posições intermédias.

Claro que esta evolução obrigou a retirar as barras do tejadilho, para maximizar a abertura enquanto a antena passou a estar integrada na janela traseira.

Quando ao ruído a bordo, a marca do losango sublinha que recorreu à experiência dos parceiros Webasto e Haartz, para dotar o SUV com um tecto forrado que proporciona uma acústica e um isolamento superiores sem comprometer o peso.

Gama mais refinada

O lançamento do Plein Sud levou a Renault a refinar os equipamentos de série em toda a gama R4 E-Tech Electric, como é exemplo o novo sistema de monitorização da atenção do condutor através duma câmara interior montada no pilar A esquerdo.

Outro apoio à condução centrado na segurança é o assistente à paragem de emergência que, em conjunto com o active driver assist, desacelera o SUV até à imobilização na estrada sempre que possível caso o condutor não responda aos alertas.

Também o assistente à condução ecológica passa a ser preditivo, com base nos mapas integrados no sistema para analisar a estrada, alertando o condutor para aliviar o pé do acelerador à aproximação de curvas ou rotundas.

Um novo permutador de calor água-água para o circuito de aquecimento da bateria também passa a fazer parte do R4 eléctrico para melhorar os tempos de carregamento face às baixas temperaturas através do planeador de viagens.

A 0 ºC, o carregamento de 15 a 80% da capacidade da bateria baixa de 60 para 50 minutos, enquanto a -20 ºC passa a cumprir-se em 1h10 quando antes se fazia em 1h50 se se tiver conduzido dez minutos.

Os tempos de carregamento são ainda mais reduzidos para 40 e 55 minutos, respetcivamente, se o R4 E-Tech Electric ti9ver sido conduzido durante mais duma hora.

Texto: P.R.S.

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