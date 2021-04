Pilotos de F1 elogiam circuito do Algarve

Vários dos pilotos do Mundial de Fórmula 1 elogiaram esta quinta-feira o Autódromo Internacional do Algarve (AIA), no lançamento do Grande Prémio de Portugal que ali se disputa até domingo.

Fernando Alonso, que faz a sua estreia no asfalto algarvio pela Alpine Team, defendeu que "é um dos melhores circuitos em termos de feeling para a condução", numa conferência de imprensa virtual em que os pilotos se apresentaram aos pares.

"É um circuito muito interessante, com curvas únicas, cegas, e outras que pressionam muito os pneus, como a última", sublinhou o piloto espanhol.

"O limite de pista é crítico quando se leva o carro aos limites. Vai ser interessante testá-los. A desvantagem [para os outros adversários que conhecem a pista] julgo que não será grande. Preparámo-nos muito bem no simulador".

O antigo campeão mundial de 2005 e 2006, que regressa este ano ao campeonato após dois de ausência, lembrou ainda que Portimão foi das corridas mais difíceis para a equipa, de acordo com a agência Lusa.

"Julgo que este ano o asfalto estará muito diferente. Espero que não tenhamos os mesmos problemas. Penso que pode ser um bom circuito para a Alpine", concluiu.

O francês Esteban Ocon, companheiro de equipa de Alonso, revelou que a sua parte favorita do circuito é a curva 4 por ser única. "É espectacular e complicada, porque é cega à saída. Não se encontra em mais lado nenhum".

O canadiano Lance Stroll, da Aston Martin, prefere a curva 11. "Gosto da elevação desta pista. Parece uma montanha-russa", sublinhou.

O alemão Mick Schumacher, da Haas, defendeu que esta é "uma pista muito divertida, com muitas curvas cegas", pelo que está "desejoso de guiar amanhã".

O japonês Yuki Tsunoda, da Alpha Tauri, é um dos pilotos estreantes no circuito algarvio. "Não conheço a pista. Dei uma volta esta manhã, tem muitos altos e baixos. Vai ser um fim-de-semana diferente".

O alemão Sebastian Vettel, da Aston Martin, sublinhou o seu contentamento por estar de volta ao AIA. "É um grande circuito, com muitas subidas e descidas.

O finlandês Kimi Raikkonen, da Alfa Romeo, disse que "é uma pista agradável, diferente de muitas outras, com subidas e descidas, e curvas cegas".

Portimão acolhe o Grande Prémio de Portugal, terceira prova da temporada, entre sexta-feira e domingo. O britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, lidera o campeonato com 44 pontos, mais um do que o holandês Max Verstappen, da Red Bull.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?