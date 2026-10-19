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''Piloto'' português ''entala'' Ferrari de 620 cv numa ruela de Sevilha

13:37 - 19-10-2026
 
 
''Piloto'' português ''entala'' Ferrari de 620 cv numa ruela de Sevilha

Como é que se "entala" um Ferrari Roma Spider numa cidade? Basta um português levá-lo para uma rua de Sevilha tão estreita como são as de Alfama ou Bairro Alto em Lisboa!

Pois o "piloto" amador não se terá apercebido que os dois metros de largura do super descapotável dificilmente passariam pelas ruelas históricas da cidade andaluza.

A situação acontecida há uma dezena de dias ilustra as limitações dos actuais sistemas de navegação por nem sempre levarem em conta, de forma adequada, a largura das ruas ou as características dum automóvel.

Mesmo assim, com muito jeitinho e sem pisar em demasia o acelerador para não libertar os 620 cv do V8 biturbo, o "piloto" amador lá conseguiu safar o Ferrari Roma sem riscos na chapa ou nas jantes.

Texto: P.R.S.

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