Atreve-se a entrar dentro dum Alpine A290 Rallye recheado de crocodilos? Se tal cenário não o impressiona é porque está pronto a acelerar no desportivo eléctrico "redesenhado" pela Lacoste.

Pierre Gasly em modo ''crocopilot'' no Alpine Lacoste A290 Rallye

O show car é a mais recente parceria entre as duas insígnias gaulesas, tendo como cicerones o piloto Pierre Gasly e o actor Pierre Niney na curta metragem Le Test

Ambos dão corpo ao lema Beware of the Crocodile (Cuidado com o Crocodilo) no Alpine Lacoste A290 Rallye num ambiente onde se combina o humor, a mestria ao volante e o espírito lúdico que o "eléctrico" proporciona aos condutores mais afoitos.

Visual nada discreto

Evoluído do topo de gama GTS, com os seus 218 cv de potência, nas palavras da Alpine, o A290 Rallye assume-se como a plataforma ideal para expressar uma visão de desportividade sem fazer quaisquer concessões.

Essa ideia ganha inspiração directa no vermelho da língua do crocodilo que identifica a Lacoste, transposta em elementos estéticos próprios dos carros de rali.

Vias alargadas, rodas arrojadas, guarda-lamas proeminentes e uma entrada de ar no tejadilho transfiguram o bólide numa máquina eléctrica de excelência, confirmada pela enorme asa traseira e pelo nada discreto difusor em fibra de carbono exposta.

As assinaturas luminosas foram reinterpretadas, numa alusão ao olhar do crocodilo, enquanto diversos detalhes gráficos na carroçaria reflectem a colaboração entre as equipes criativas da Lacoste e da Alpine.

A cor escolhida para a "chapa", num branco azulado inspirado nas paisagens alpinas, remete para a neve e o gelo, com as suas partículas a criarem uma textura subtil que realça o caráter técnico e mineral do desportivo.

Vermelho total

Já a vida a bordo transforma-se num mundo imersivo pintado num monocromático vermelho, como se o crocopilot entrasse, literalmente, nas mandíbulas do crocodilo, enquanto na traseira do habitáculo um réptil está pronto a abocanhar quem o persiga.

O característico tecido petit piqué da Lacoste reveste os bancos e os painéis das portas, destacado pelo logótipo Alpine x Lacoste em baixo relevo, enquanto os elementos estruturais são acabados num anodizado em vermelho.

Os bancos rallye assumem elementos impressos em 3D para conseguir estruturas em treliça que aliam leveza, conforto e desempenho, numa estratégia abrangente de redução de massa e de optimização funcional para o melhor desempenho.

E depois são as inúmeras referências ao crocodilo (são 290!) espalhadas pelo Alpine Lacoste A290 Rallye para elevar o espírito lúdico e inventivo desta colaboração a um novo patamar.

Mecânica recalibrada

O chassis foi recalibrado para conseguir maior rigidez e precisão, enquanto a suspensão foi afinada de forma específica para a condução em rali, com as vias mais largas a reforçarem a estabilidade, a aderência, e a aerodinâmica funcional a alta velocidade.

O motor, com os seus 160 kW (218 cv) e 300 Nm, ganhou uma gestão específica para respostas vigorosas ao mais leve toque no acelerador, apoiada em ajustes electrónicos próprios para manter níveis de desempenho consistentes em ambientes exigentes.

O conjunto foi ainda complementado por um sistema de travagem ainda mais eficaz, com um acerto focado na precisão e eficiência de condução.

Quase desnecessário dizer é que este Alpine Lacoste A290 Rallye é também exemplo para o lançamento duma nova linha de vestuário da "marca" do crocodilo que une os universos das quadras de ténis e das pistas de corrida.

Texto: P.R.S.

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