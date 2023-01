Peugeot revela resultados comerciais; 208 é líder em todos os segmentos

A Peugeot fechou 2022 com 1.056.182 matriculações de carros novos, com as vendas fora da Europa a representarem 27,4% dessas matrículas, mais 3,7% em relação ao ano anterior.

Na Europa alargada a 29 nações, a marca do leão vendeu 772.466 unidades, atingindo 5,5% de quota de mercado.

O Peugeot 208 é líder do mercado europeu em todos os segmentos – passageiro e comerciais ligeiros –, ocupando também a primeira posição no segmento B de "eléctricos" com o e-208.

Os modelos 100% electrificados e híbridos plug-in representaram uma em cada cinco unidades da insígnia francesa matriculadas na Europa a 30.

No nosso país, a Peugeot foi líder nos mercados de ligeiros de passageiros e comerciais ligeiros pelo segundo ano consecutivo, com o 208 a ser o modelo mais vendido.

Sem surpresa, França continua a ser o mercado mais importante para a marca do leão, com 305.065 matriculações, seguida da Itália (77.800) e Reino Unido (73.725).

