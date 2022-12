A estreia oficial só acontece a 5 de Janeiro mas a marca do leão está já abrir o apetite para o Peugeot Inception Concept que irá revelar no salão CES de Las Vegas.

Peugeot Inception: protótipo dá tiro de partida para nova era eléctrica

O protótipo assume-se como o tiro de partida para uma nova era "eléctrica" nos valores da insígnia gaulesa, assente numa nova linguagem formal que exalta a sua atitude felina e atraente.

Em destaque irá estar a maneira como a Peugeot irá tirar partido das novas plataformas nativas eléctricas, segundo o conceito BEV by Design, para reinventar a experiência automóvel como um todo.

E, embora as imagens agora reveladas pouco deixem perceber como será este Inception Concept, percebe-se uma grelha com três barras horizontais iluminadas com o leão ao meio, e os farolins com as três garras.

O desenho do habitáculo é anunciado como revolucionário, onde são reinterpretados os gestos de condução e criadas novas experiências digitais e físicas em redor da nova geração do i-Cockpit.

