Peugeot estreia e-3008 e e-5008 Long Range no salão de Paris

Passar largamente os 600 quilómetros de autonomia com um único carregamento é o proposto pelos novos e-3008 e e-5008 da Peugeot nas variantes Long Range.

Com estreia mundial no salão automóvel de Paris, ambos beneficiam dum novo sistema de pré-condicionamento das baterias, para optimizar os tempos de carregamento durante as viagens longas.

Inovador com o seu perfil de SUV fastback, o Peugeot e-3008 Electric 230 Long Range estabelece uma nova referência em termos de autonomia dentro do seu segmento.

O acumulador de 96,9 kWh úteis permite distâncias até 700 quilómetros entre cargas, com o sistema motriz a debitar 170 kW (231 cv) e 345 Nm, fazendo os zero aos 100 km/hora em 8,9 segundos.

O carregamento em posto rápidos faz-se até 160 kW, bastando-lhe 27 minutos para a bateria passar de 20 a 80%, ou ganhar 150 quilómetros suplementares em dez minutos.

O Peugeot e-5008 Electric 230 Long Range segue as premissas do antecessor em termos de espaço, para acomodar até sete passageiros.

O grupo motopropulsor é o mesmo do e-3008, assim como os tempos de carregamento da bateria, mas com a autonomia a baixar até aos 668 quilómetros entre cargas.

Ambos os modelos propostas deverão chegar aos concessionários nacionais no início de 2025, para depois avançar a versão Dual Motor com tracção integral.

Os dois propulsores oferecem 240 kW (326 cv) e 511 Nm combinados, com a bateria de 73 kWh úteis a permitir autonomias acima dos 500 quilómetros.

