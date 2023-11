Peugeot e-Traveller ganha visual mais robusto e sobe autonomia até 350 km

Visual modernizado e recursos avançados definem a "eléctrica" Peugeot e-Traveller lançada originalmente em 2016.

Com chegada prevista ao nosso país no início da Primavera, é proposta com dois comprimentos de carroçaria para cinco até nove passageiros.

A defini-la está um novo motor eléctrico de 100 kW (136 cv) e 260 Nm mais eficiente e autonomias até 350 quilómetros.

Evolução estética

Depois de revelar a e-Rifter, a Peugeot avança agora com a actualização da e-Traveller dirigida especialmente aos profissionais do transporte de passageiros.

Notável é a evolução estética da carrinha, a ostentar uma frente mais robusta, reforçada pelos faróis full LED em forma de três garras.

Disponível nas configurações standard e longa, com 4,98 e 5,33 metros de comprimento, tem capacidade para transportar de cinco a nove pessoas.

A versão Business VIP apresenta uma configuração lounge com quatro lugares independentes frente a frente e acabamentos ao nível de um premium.

O volume do porta-bagagens revela-se tão crucial quanto o espaço dedicado aos passageiros.

Dependendo do número de pessoas a bordo, a capacidade varia dos 1.500 litros com nove pessoas a bordo, até 4.900 litros com apenas dois ou três ocupantes.



Interior mais luxuoso

Sem imagens do habitáculo, a Peugeot destaca o novo tabliê a suportar um painel de instrumentos e um ecrã multimédia, ambos de dez polegadas.

O painel de instrumentos passa a comportar um novo e mais prático comando da caixa de velocidades automática e-Toggle.

Os bancos são revestidos com um novo tecido ou pele perfurada de acordo com a versão, e novos acabamentos no tom Liquid Palladium nos painéis laterais.

Há também mais espaço para arrumar pequenos objectos, principalmente na parte superior do tabliê e na consola central.

Nos assistentes à condução, beneficia de alerta de fadiga, leitura de sinais de trânsito, manutenção de faixa, e detecção de peões e ciclistas, entre outros.

A definir os sistemas de infoentretenimento estão os Peugeot i-Connect e i-Connect Advanced.



Entre outros equipamentos está a compatibilidade com Android Auto e Apple CarPlay, carregamento de telemóvel sem fios e navegação online TomTom.

Dispõe ainda de quatro entradas USB-C e duas tomadas eléctricas de 12 volts.

A aplicação MyPeugeot controla à distância funções como o carregamento da bateria, ar condicionado ou envio de rotas para o sistema de navegação.

Duas baterias à escolha

Dotado de um novo motor eléctrico de 100 kW (136 cv) e 260 Nm, a velocidade máxima da Peugeot e-Traveller está limitada a 130 km/hora.

Com os modos de condução Eco, Normal e Power, dispõe de um novo sistema de travagem com três níveis de regeneração através de patilhas no volante.



À escolha estão duas baterias com diferentes capacidades, com a de 50 kWh mais adaptada à condução urbana face aos seus 224 quilómetros de autonomia.

Mais versátil é a bateria de 75 kWh, capaz de oferecer uma autonomia de 350 quilómetros entre cargas.

Bastam 38 minutos para recarregar de cinco a 80% a bateria de 50 kWh, ou 45 minutos para a de 75 kWh, a partir de um carregador rápido DC de 100 kW.

Ambas equipadas com carregadores de bordo de 11 kW em corrente alternada, a recarga completa faz-se, respectivamente, em 4h50 e 7h30 em 30 minutos.

A Peugeot e-Traveller chega aos concessionários nacionais no final do primeiro trimestre de 2024 mas os preços das diferentes versões não foram revelados.

