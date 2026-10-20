Um dos protótipos que a marca do leão levou ao salão automóvel de Paris foi votado como o melhor concept car pelos jornalistas da Associação Francesa de Meios de Comunicação do Setor do Automóvel e do Motociclo (AMAM).

Peugeot E-T16 Concept votado melhor protótipo do salão de Paris

Saudosismos à parte, o Peugeot E-T16 assume-se como um reinterpretação moderna do 205 T16, que se sagrou campeão mundial de ralis em 1985 e 1986.

As emoções estão mais do que asseguradas se este conceito 100% eléctrico alguma vez chegar à linha de montagem: os três motores que equipa estão concebidos para debitarem uns poderosos 816 cv.

Homenagem ao passado

São inúmeras as referências que o E-T16 Concept exibe para celebrar os 40 anos sobre os títulos mundiais de rali conquistados pelo Peugeot 205 T16 em 1985 e 1986.

O tom cinza fosco e o friso vermelho que decora a carroçaria, assim como as entradas de ar à frente das rodas posteriores, fazem uma perfeita alusão ao modelo original.

O mesmo acontece com a área traseira basculante, exactamente como no desportivo que homenageia, com a diferença de que, no lugar do bloco turbo de 1.8 litros, estão dois motores eléctricos e parte da suspensão.

Quatro discos de travão de 380 mm, freio de mão hidráulico vertical, pneus Michelin bem largos para as jantes de 21 polegadas, e o volante Hypersquare associado à direção steer-by-wire, completam o conjunto.

Vermelho dominante

Mais do que uma visita ao passado, o E-T16 Concept anuncia alguns dos elementos que a próxima geração do Peugeot E-208 irá comportar.

Em causa está a assinatura luminosa horizontal a "imitar" três garras, assim como a nova evolução do i-Cockpit, dominado pelo ecrã panorâmico de 21 polegadas montado sobre o tabliê, e pelo volante Hypersquare.

Com o vermelho a dominar a vida a bordo, os bancos em concha deste bilugar desportivo estão moldados numa estrutura de fibra de carbono ligada à consola central para uma maior.

Rápido como uma bala

Um propulsor à frente e dois atrás assumem 816 cv de potência para levar o bólide em 2,5 segundos dos zero aos 100 km/hora, ou uns "demorados" 16 segundos para bater nos 300 km/hora.

Estão disponíveis três modos de condução para ajustar a entrega de potência, a distribuição de binário entre os dois eixos ou as duas rodas traseiras, através do sistema de vectorização, e as configurações da suspensão.

Um modo personalizado completa as possibilidades de adaptação do desportivo ao ambiente da estrada e aos humores do condutor.

Acelerar sem restrições

O modo Track está concebido para uma condução extrema sem restrições, com o Performance a "permitir" três voltas ao circuito de Nürburgring-Nordschleife (mais de 60 quilómetros) sem qualquer limitação de potência.

Tal desempenho extremo "obrigou" os engenheiros da Peugeot Sport a dedicar uma grande atenção à a gestão térmica da bateria, com a tecnologia Side Cooling a arrefecer as células pelas laterais e não através da base.

O acumulador exibe 85 kWh sobre uma arquitectura eléctrica de 800 volts,, com a Peugeot a anuncia uma autonomia até 400 quilómetros, e menos de 15 minutos para carregar de dez a 80% da sua capacidade.

Apresentado como a visão definitiva do próximo Peugeot E-208, este E-T16 Concept dificilmente verá a luz do dia como modelo de produção em série, como acontece com o "rival natural" que é o Renault Turbo 3E.

Texto: P.R.S.

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