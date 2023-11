Peugeot e-Rifter renova-se e sobe autonomia até aos 320 km

Para as famílias numerosas, a Peugeot avança com a renovação estética e tecnológica de uma das suas propostas eléctricas mais polivalentes.

Proposto com cinco e sete lugares, está agora com um visual mais personalizado e ganha uma autonomia alargada até aos 320 quilómetros.

Os primeiros exemplares do "monovolume" agora renovado chegam no segundo trimestre de 2024 mas ainda sem se conhecerem os preços

Visual menos agressivo

Evoluído do modelo lançado há dois anos, o novo e-Rifter diferencia-se à frente pela nova grelha do radiador e as novas ópticas com as três garras luminosas.

Sem o visual mais agressivo que tem marcado os modelos mais recentes da Peugeot, ganha ainda o novo logótipo da marca.

Atrás as transformações são muito mais subtis, com o símbolo do leão a desaparecer em favor da marca Peugeot por extenso.

A realçar a dinâmica estética do "monovolume" estão as novas cores Vert Sirkka e Bleu Kiama.

Interior completamente novo

Embora sem imagens do interior, a marca do leão afiança um painel de bordo totalmente novo, com uma ergonomia e acabamentos de qualidade superior.



Na sua base está o conhecido i-Cockpit dos mais recentes modelos Peugeot, a que se junta um novo ecrã táctil de dez polegadas e um volante renovado.

Os bancos recebem um novo tecido em cinzento claro, em harmonia com os novos materiais do habitáculo e os numerosos espaços de arrumação.

A superfície envidraçada é reforçada pelo emblemático tecto Zenith a dar ainda mais luz a bordo.

Nos apoios à condução, recebe o controlo da velocidade de cruzeiro adaptativa, assim como 12 sensores e uma câmara de alta resolução a 180° para assistir nas manobras de estacionamento.

Espaço de carga alargado

O e-Rifter está disponível nas variantes de cinco e sete lugares para cada um dos dois comprimentos: Standard com 4,40 metros, e Longo de 4,75 metros.



A versão mais comprida ganha maior distância entre eixos, assim como nas projecções, para oferecer uma habitabilidade ainda maior.

A bagageira oferece um espaço de carga que varia entre os 775 litros na versão Standard de cinco lugares e até 4.000 litros com todos os bancos rebatidos na variante Longo.

O espaço de arrumação a bordo pode chegar aos 186 litros, segundo a versão, com o transporte de objectos longos a ser facilitado pelo rebatimento até ao chão do banco do acompanhante à frente.

Regeneração mais eficaz

A principal mais valia do novo Peugeot e-Rifter está mesmo no alargamento da autonomia de 280 para 320 quilómetros face ao modelo que agora substitui.



Um ganho assinalável tendo em conta que o "monovolume" mantém o motor de 100 kW (136 cv) e 270 Nm, assim como a bateria de 50 kWh.

O ganho de 40 quilómetros é conseguido com o novo sistema de travagem regenerativa de três níveis e pela instalação de uma bomba de calor.

Mesmo assim, o raio de acção continua a ser limitado para a vocação familiar que assume, mesmo se a bateria pode ser carregada de zero a 80% em 30 minutos num posto rápido de 100 kW.

Os primeiros exemplares do Peugeot e-Rifter chegam aos concessionários nacionais no segundo trimestre do próximo ano.

