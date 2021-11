A Peugeot abriu as encomendas para o novo e-Partner, com o comercial eléctrico a propor uma autonomia até 275 quilómetros com um único carregamento.





Peugeot e-Partner: saiba os preços do comercial eléctrico

A gama é composta pelas versões standard, com 4,40 metros de comprimento, e longa, com 4,75 metros. O volume de carga útil chega aos 4.400 litros, em tudo igual às versões com motores a combustão.

O Peugeot e-Partner chega ao mercado nacional em Janeiro com o nível de equipamento Premium. Os preços variam entre os 36.291 euros para a versão standard, e 37.391 euros para a variante longa.

Graças ao seu peso bruto total de 2.300 quilos em ambas as versões, o Peugeot e-Partner é classificado como Classe 1 nas portagens se equipado com o dispositivo electrónico Via Verde.

A gama comercial da marca do leão é completada pelos modelos eléctricos e-Expert e e-Boxer.

