Peugeot e-5008 já se mostra: interior 'lounge' para sete pessoas

É o primeiro aperitivo do que será o novo Peugeot e-5008 mas nada do exterior do novo SUV de sete lugares é mostrado.

A marca do leão optou antes por exibir como será o interior do novo "eléctrico", com evidente destaque para o visor panorâmico HD flutuante de 21 polegadas.

Ligeiramente encurvado para uma ergonomia ideal, nele está combinado o visor head-up, com o efeito "flutuante" a ser reforçado pela iluminação ambiente LED.

O curto vídeo que acompanha o Peugeot e-5008 apresenta ainda um interior lounge requintado, com acesso facilitado à terceira fila de bancos.

Mais pormenores sobre o novo SUV serão detalhados no próximo mês, embora se saiba que partilha a mesma plataforma STLA Medium do Peugeot e-3008.

As diferenças entre ambos os modelos serão mais acentuadas do que aconteceu na geração anterior.

Enquanto o 3008 se concentra num perfil mais coupé, o 5008 oferecerá um espaço interior maximizado.

