Peugeot E-3008 passa 100 mil reservas; E-208 e E-308 os mais eficientes para a ADAC

O último ano não foi nada mau para a marca do leão ao confirmar mais de 100 mil reservas na Europa para o novo Peugeot E-3008 após seis meses de vendas, de acordo com os dados que divulgou.

França lidera a preferência pelo SUV, com 35 mil encomendas acumuladas, seguida do Reino Unido (25.000) e da Alemanha (9.000), com o nosso país a registar 1.050.

Agora foram os E-208 e E-308 a serem votados como os modelos mais eficientes do mercado dos 84 testados pela alemã Ecotest ADAC 2024.

Ambos equipam um propulsor eléctrico de 115 kW (156 cv) e uma bateria de 54 kWh para uma autonomia até 410 quilómetros.

O Peugeot E-2008 com as mesmas motorização e bateria, ficou na sexta posição absoluta, mas em primeiro entre os SUV.

Referência nos testes do Ecotest ADAC 2024 foram os consumos combinados que registou, com 16 kWh/100 km para o E-208 e 16,3 kWh para o E-308, com o E-2008 a registar 17,9 kWh/100 km.

