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Peugeot E-208 recupera GTi para o mundo eléctrico... e já pode reservá-lo!

12:47 - 15-10-2026
 
 
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Peugeot E-208 recupera GTi para o mundo eléctrico... e já pode reservá-lo!

É um dos desportivos que mais expectativas está a criar, nem que seja por recuperar uma das siglas mais míticas para o mundo eléctrico.

Peugeot E-208 recupera GTi para o mundo eléctrico... e já pode reservá-lo!

Revelado em Junho, na véspera das 24 Horas de Le Mans, o Peugeot E-208 GTi promete emoções ao volante tão fortes como justificam os 5,5 segundos que demorar a acelerar dos zero aos 100 km/hora.

A chegada dos primeiros exemplares ao nosso país está prevista para o início de 2027 mas é já possível configurá-lo e encomendá-lo no portal nacional da insígnia gaulesa.

Visual homenageia GTi original

Sete anos após chegar ao mercado, a gama E-208 de segunda geração recebe a versão mais empolgante da gama: o GTi assume uns explosivos 281 cv eléctricos num chassis digno das melhores criações da Peugeot.

E são inúmeras as referências ao seu ilustre antecessor a gasolina mas sem se limitarem a simples "citações" estilísticas.

O redesenho dos pára-choques e os guarda-lamas mais largos dão-lhe uma presença marcante na estrada sem que para tal tenha sido necessário adorná-lo com apêndices em excesso.

Os pormenores brilhantes contrastados a vermelho, dão-lhe um toque retromodernista, com as pinças de travão a encarnado a "espreitarem" pelos raios da fantásticas jantes Belchamp de 18 polegadas.

Ambiente vermelho a bordo

O impacto visual por fora é replicado a bordo, logo visível nos bancos desportivos e no volante compacto, sem ignorar os detalhes a vermelho nos estofos e revestimentos, assim como nos tapetes e cintos de segurança.

Sem surpresa, o E-208 GTi "recupera" o mesmo posto de condução do modelo convencional mas em modo GTi-cockpit, com o menu exclusivo Performance a somar mais três visores ao sistema de infoentretenimento.

Lamenta-se, no entanto, a ausência de patilhas no volantes para facilitar a actuação da travagem regenerativa; no modo Sport, ela é mesmo desactivada para o "piloto" concentrar-se totalmente no desempenho.

Chassis bem apurado

A suspensão rebaixada e as vias mais largas, para melhor colar o E-208 GTi ao asfalto, a que somam a barra estabilizadora e o diferencial autoblocante Torsen, conferem ao desportivo uma postura confiante na estrada.

São elementos mais do que indispensáveis para "domar" os 207 kW 8281 cv) e 345 Nm que o propulsor debita às rodas dianteiras, para cumprir em 5,5 segundos a "corrida" dos zero aos 100 km/hora.

O máximo desempenho é confirmado pelas recuperações de 80 a 120 km/hora em 3,2 segundos, sendo apenas um pormenor os 180 km/hora que tem de velocidade máxima.

Gestão da bateria reconfigurada

A bateria com 54 kWh brutos é a mesma do "irmão" convencional mas a sua gestão foi especificamente adaptada para responder às exigências do motor GTi.

O resultado são 375 quilómetros de autonomia com os pneus Hankook Ventus S1 Evo3, baixando para 352 quilómetros com os pneumáticos de série Michelin Pilot Sport 4S.

Recarregável a 11 kW AC, demora cerca de 30 minutos a carregar 20 a 80% da capacidade da bateria a uns máximos 100 kW DC, dispondo ainda da função Vehicle-to-Load (V2L) para alimentar dispositivos externos.

Já com as encomendas abertas em território nacional, o Peugeot E-208 GTi tem um preço de partida de 44.900 euros, mas beneficia duma campanha promocional que baixa para uns mais simpáticos 42.553 euros.

Texto: P.R.S.

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