Um desportivo a electrões com 281 cv muito raivosos, apoiado numa direcção muito rápida e numa condução que convida a explorar cada curva.

Peugeot E-208 GTi: diversão elétrica ao sabor das curvas

O novo Peugeot E-208 GTi recupera a sigla histórica que tornou lendário o reconhecido 205 GTi mas agora com a firme intenção de aumentar os seus seguidores… na versão elétrica!

A entrega dos primeiros exemplares ao nosso país está prevista para o início de 2027 mas é já possível configurá-lo e encomendá-lo no portal nacional da insígnia gaulesa.

Regresso às origens… agora sem gasolina!

Mais de 40 anos depois do 205 GTi ter ajudado a definir o conceito do compacto desportivo, a Peugeot recupera a sigla que continua a despertar paixões e a formar clãs de culto…

… Mas a receita mudou: o novo E-208 GTi prescinde do motor a gasolina e abraça o eléctrico, sem abdicar da promessa de uma condução desportiva envolvente e divertida.

O cenário escolhido para este primeiro contacto não podia ter sido mais apropriado: nada mais, nada menos do que as estradas escocesas que serpenteiam junto ao lago Loch Lomond.

Entre paisagens verdes e curvas sucessivas, o pequeno desportivo francês encontrou o terreno ideal para mostrar o que vale.

Passando por vilas como Callander, Aberfoyle ou Drymen, foram quase 200 quilómetros ao volante num percurso que permitiu perceber tanto as qualidades dinâmicas como alguns dos seus compromissos técnicos... mas com uma dificuldade acrescida!

O modelo usado, com matrícula francesa, tinha o volante à esquerda... do mesmo lado da faixa de rodagem onde se circula no Reino Unido.

Por isso, a visibilidade em cruzamentos ficou mais reduzida e as ultrapassagens foram uma missão complexa, mas foram apenas detalhes que não prejudicaram o ensaio.

281 cv para desfrutar das curvas

O motor debita 207 kW (281 cv) e 345 Nm, valores que permitem ao E-208 GTi acelerar dos zero aos 100 km/hora em 5,5 segundos, com a velocidade máxima a estar limitada a 180 km/hora.

A Peugeot interveio de forma decisiva no chassis, com vias mais largas e uma suspensão rebaixada para garantir maior estabilidade, a que somam a barra estabilizadora e o diferencial autoblocante Torsen.

Na prática, não é preciso muito tempo para perceber que este "eléctrico" leva mesmo a sério a promessa de diversão.

A resposta imediata do acelerador para conseguir acelerações vigorosas deixam o carro ganhar velocidade com uma facilidade que torna as ultrapassagens e as saídas de curva particularmente interessantes.

Há ainda um pormenor que ajuda a compor a experiência: um som artificial que procura reproduzir a sonoridade dum motor turbo.

Não substitui a experiência acústica de um desportivo a combustão, mas acrescenta alguma emoção às acelerações, e ajuda a contrariar a habitual discrição e monotonia dos motores eléctricos.

Puro prazer ao volante

É, contudo, nas curvas que este Peugeot mais convence. A direcção é muito rápida e responsiva, e exige poucos movimentos do volante.

Essa agilidade é acompanhada por uma sensação de segurança que convida a desfrutar da sensação de ter um desportivo com os tais 281 cv nas mãos.

As estradas escocesas foram o palco perfeito para esta experiência: o E-208 GTi apetece conduzir pelo puro prazer de conduzir, sobretudo para quem procura um pequeno desportivo para desfrutar ao fim de semana.

A travagem acompanha o restante conjunto, com uma "mordida" inicial convincente; a resposta é pronta e a sensação transmitida pelo pedal de travão inspira confiança.

Decoração poderosa por fora

São inúmeras as referências do E-208 GTi ao seu ilustre antecessor 205 GTi a gasolina, mas sem se limitarem a simples "citações" estilísticas.

Os pára-choques redesenhados e os guarda-lamas mais largos dão-lhe uma presença marcante na estrada sem que tenha sido necessário adorná-lo com demasiados apêndices.

Os pormenores brilhantes contrastados a vermelho, dão-lhe um toque retromodernista, com as pinças de travão encarnadas a "espreitarem" pelos raios das fantásticas jantes Belchamp de 18 polegadas.

Interior com muito vermelho

O vermelho no habitáculo, conjugado com o preto, é a cor que mais se destaca, tanto nos tapetes como nos revestimentos e costuras.

Também os bancos com os encostos de cabeça integrados e o volante compacto são típicos de um desportivo com raça.

Algo que engana à primeira vista é o espaço no banco traseiro: mais do que suficiente para uma viagem com quatro pessoas; com cinco, já não temos tanta certeza…

i-Cockpt avançado

Sem surpresa, o E-208 GTi "recupera" o mesmo posto de condução do modelo convencional mas em modo GTi-cockpit, com o menu exclusivo Performance a somar mais três visores ao sistema de infoentretenimento.

O equipamento tecnológico inclui o sistema i-Connect Advanced com navegação conectada TomTom, conectividade sem fios para telemóveis e a funcionalidade de carregamento bidireccional V2L.

Neste campo é até bastante simples, sem se diferenciar muito nem trazer nenhuma novidade em relação ao que já oferecem os modelos mais recentes da Peugeot.

Desportivo também nos compromissos

Para obter boas sensações de condução, há detalhes que às vezes se deve abdicar. A suspensão é firme, coerente com o facto do modelo ser desportivo, mas que se torna menos agradável em trajectos mais longos.

Não significa que seja desconfortável, a ponto de inviabilizar uma utilização quotidiana, mas, simplesmente, quem fizer viagens de longo curso poderá não ter tanto conforto.

No habitáculo, há outro pormenor que merece reparo. A posição do volante compacto, que é parte da identidade do i-Cockpit do E-208 GTi, pode dificultar a leitura da instrumentação.

É difícil encontrar uma posição de condução na qual o aro não tape parcialmente a visão do painel. Assim, levou o seu tempo até acertar a posição mais correcta do volante e da altura do banco antes de meter o "pé na chapa".

Até 375 km eléctricos

A autonomia também merece atenção: a bateria de 54 kWh de capacidade bruta, dos quais 51 kWh são úteis, anuncia até 375 quilómetros em ciclo combinado.

Com uma condução mais desportiva, será prudente contar com uma autonomia inferior à homologada. felizmente, 30 minutos de espera recarregam 20 a 80% da capacidade a uns máximos 100 kW DC.

São números que permitem enquadrá-lo como um pequeno desportivo eléctrico utilizável no dia a dia, mas que não elimina a necessidade de planear viagens mais longas; a bateria e a autonomia não são, aliás, o único ponto a ponderar.

Diversão acima de tudo

O Peugeot E-208 GTi tem argumentos para merecer o emblema que ostenta. Os 281 cv impressionam, mas é a combinação entre direcção, agilidade, travagem e confiança em curva que melhor define o seu carácter.

Nas estradas sinuosas da Escócia, revelou-se um companheiro divertido, daqueles que fazem procurar mais uma curva antes de regressar ao destino.

No final, fica a sensação de que a Peugeot conseguiu transportar parte do espírito GTi para a era eléctrica: o E-208 GTi não precisa de fingir que é um desportivo a gasolina para proporcionar prazer ao volante.

É um pequeno "elétrico" cuja principal virtude não é fazer viagens longas, mas antes a vontade de sair de casa só para ir conduzir.

Com um preço anunciado de 44.900 euros em Portugal, que baixa para uns mais simpáticos 40.500 euros no portal Peugeot Store, o E-208 GTi entra num território em que as expectativas são elevadas.

Texto: André Teixeira

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