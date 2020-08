Peugeot celebra 210 anos e já divulgou a ordem das festas

Fundada a 26 de Setembro de 1810, sob o nome Peugeot Frères Aînés, a Peugeot celebra este ano o 210.º aniversário e já revelou como vai festejar esta data especial.

A marca francesa apareceu muito antes de vermos o primeiro automóvel nas estradas, em 1886, e fazia – nomeadamente – fios de aço para as armações das saias (crinolinas) e, mais tarde, bicicletas.

Foi preciso esperar até 1889 para conhecermos o primeiro automóvel da Peugeot, o Type 1, também conhecido por Serpollet Tricycle, um veículo de três rodas a vapor. Rapidamente a aposta deixou de estar no vapor e passou a cair sobre a gasolina e isso ditou a chegada do Type 2… com quatro rodas.

210 anos: a ordem as festas

Para celebrar esta data especial a Peugeot lançou um novo logótipo, inspirado no logo da Peugeot em 1858, e está a preparar uma série de campanhas, eventos e encontros até ao final do ano:

Uma operação promocional internacional com ofertas históricas já a partir de 24 de Agosto,

Um plano editorial dedicado às redes sociais em Setembro e Outubro,

Dois eventos digitais a 24 e 26 de Setembro,

Entradas a 1€ para todos os visitantes do Musée de l’Aventure PEUGEOT em Sochaux, entre 1 de Setembro e 31 de Outubro,

Produtos Lifestyle PEUGEOT dedicados aos fãs da Marca, comercializados a partir do final de Setembro.

A 26 de Setembro, data do 210º aniversário da PEUGEOT, será exibido, nas redes sociais, um filme totalmente dedicado à história da marca.

Entre 1 e 26 de Setembro, a fabricante gaulesa convida o público a eleger, ao estilo da "Liga dos Campeões", o modelo PEUGEOT mais emblemático dos últimos dois séculos. Haverá apenas um vencedor, que será o modelo escolhido pelo público, o supremo PEUGEOT!

No final desta eleição, as equipas de Design PEUGEOT, conduzidas pelo seu diretor, Matthias HOSSANN, irão trabalhar numa surpresa que será revelada em Outubro e que, certamente, será uma nova estrela a brilhar nos 210 anos de existência da Marca.

Durante os meses de Setembro e Outubro, o preço das entradas no Musée de l’Aventure PEUGEOT terá um valor simbólico de 1€. O Musée de l’Aventure PEUGEOT é um dos locais incontornáveis a visitar na zona Leste de França, sendo o principal testemunho dos dois séculos de história industrial da marca do Leão. Situado em Sochaux, está enraizado no bastião histórico da produção industrial da marca PEUGEOT desde 1810 até aos nossos dias.

Por fim, nos dias 2, 3 e 4 de Outubro, realiza-se na zona de Sochaux, centro nevrálgico da marca, a edição 2020 do "International Aventure Peugeot Meeting (IAPM)". Este evento excepcional, reservado aos membros da "Aventure PEUGEOT", irá juntar, durante três dias,130 equipas num rali com a extensão de 300 km através das paisagens da região de Doubs, exibindo exemplares de todos os modelos da marca, do PEUGEOT 201 ao PEUGEOT RCZ.