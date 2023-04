Já estão abertas as encomendas para o renovado Peugeot 508 nas variantes berlina e Sports Wagon, assim como para o desportivo Peugeot Sport Engineered.

Peugeot 508 renovado chega em Junho e já tem preços

Mais refinado do que nunca, a gama é composta por três sistemas motrizes híbridos plug-in e um a gasóleo.

Nos dois níveis de equipamento de base Allure e GT para a berlina e a carrinha, a gama divide-se pelos híbridos plug-in com os motores de 180 e 225 cv, a que se soma o bloco diesel 1.5 BlueHDi 130.

Já as variantes PSE contam com o propulsor híbrido plug-in de 360 cv com tracção integral.

Todas as motorizações estão associadas a uma caixa automática EAT8 de oito relações.

Os preços já estão definidos e os primeiros exemplares começam a chegar em Junho aos concessionários nacionais.

Peugeot 508 Allure GT PSE Plug-in Hybrid 180 e-EAT8 52.015 euros 54.015 euros - - - - - - - - - Plug-in Hybrid 225 e-EAT8 53.515 euros 55.515 euros - - - - - - - - - Plug-in Hybrid4 360 e-EAT8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 70.265 euros 1.5 BlueHDi 130 EAT8 45.000 euros 47.000 euros - - - - - - - - - Peugeot 508 SW Allure euros PSE Plug-in Hybrid 180 e-EAT8 53.615 euros 55.615 euros - - - - - - - - - Plug-in Hybrid 225 e-EAT8 55.115 euros 57.115 euros - - - - - - - - - Plug-in Hybrid4 360 e-EAT8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 71.865 euros 1.5 BlueHDi 130 EAT8 46.600 euros 48.600 euros - - - - - - - - -

