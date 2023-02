Mais refinado do que nunca é o resultado da profunda renovação que o Peugeot 508 foi alvo.

Peugeot 508: agressividade renovada e mais tecnologia a bordo

Proposto nas variantes berlina e Sports Wagon, sem esquecer o desportivo Peugeot Sport Engineered, ganha mais atributos ao nível das motorizações.

São três sistemas motrizes híbridos plug-in, a que se soma uma versão a gasóleo.

A gama é composta pelos níveis de equipamento Allure, GT e Peugeot Sport Engineered, com este último a ganhar o sistema motriz mais potente.

Visual personalizado

A nível estético, é quase impossível ficar indiferente à dianteira inovadora do Peugeot 508, reforçada pelo novo símbolo da marca do leão ao centro da grelha.

Aliás, a integração desse elemento no pára-choques, dá ao modelo um visual ainda mais dinâmico do que o antecessor.

No desportivo Peugeot Sport Engineered, a grelha específica alterna entre o preto brilhante e o preto, com a assinatura Kryptonite na extremidade do capô.

O dinamismo que o 508 transmite é reforçado pelos faróis Matrix LED muito delgados, que farão parte de todas as versões.

Nas laterais distinguem-se ainda as luzes diurnas na forma de três garras, a reforçar um visual já de si muito agressivo.

A traseira também foi renovada, com a integração do característico desenho de três garras dos farolins com "piscas" deslizantes.



De perfil, destacam-se na berlina e na Sports Wagon as novas jantes de alumínio Epherra de 18 polegadas com um padrão diamantado.

Habitáculo mais tecnológico

É dentro do habitáculo que se percebe bem a evolução conseguida no Peugeot 508, com o firme propósito de o colocar numa gama superior.

É verdade que não houve grandes mudanças em termos de design, mas os materiais e os acabamentos são de melhor qualidade.

A evolução está mais ao nível da tecnologia, bem visível no novo sistema de infoentretenimento i-Connect Advanced.

O ecrã multimédia é agora de dez polegadas, com o sistema a permitir a ligação sem fios dos telemóveis, actualizações remotas e reconhecimento vocal.



Atrás do volante mantém-se o painel de instrumentos de 12 polegadas mas agora com novos modos de visualização da navegação e das ajudas à condução.

A sobressair da consola central está um pequeno controlo que substitui a anterior alavanca de selecção das marchas.

Os assistentes de condução, embora semelhantes ao modelo anterior, são mais avançados.

Destacam-se a visão nocturna de alerta à presença de peões, ciclistas ou animais na via, e câmaras HD para manobras como o estacionamento.



Na condução semi-autónoma de nível 2 consta o cruise control adaptativo com função Stop & Go e manutenção de via.

Três híbridos e um diesel

A gama de motorizações do renovado Peugeot 508 compreende três versões híbridas plug-in, associadas a uma caixa automática EAT8 de oito relações.

No campo do diesel, apoiado pela mesma transmissão automática, não há novidades.

Mantém-se o bloco BlueHDi 130 de 1.5 litros e quatro cilindros com 130 cv de potência e 300 Nm de binário máximos.



A novidade está mesmo no Plug-in Hybrid 180 de tracção dianteira, que combina motor 1.6 Puretech de 150 cv ao propulsor eléctrico de 81 kW (110 cv) para uma potência e binário totais de 180 cv e 360 Nm.

Também de tracção dianteira é o Plug-in Hybrid 225, com os mesmos motores eléctrico e térmico, mas com este último a oferecer 180 cv de potência para um valor global de 225 cv e 360 Nm.

A distinção vai para o desportivo PSE 360 de tracção integral, equipado com um bloco 1.6 PureTech de 200 cv associado a dois motores eléctricos, com 81 kW (110 cv) no eixo dianteiro e 83 kW (113 cv) no traseiro.

Os 360 cv e 520 Nm que o sistema combinado debita atiram-no em 5,2 segundos até aos 100 km/hora, para uma velocidade de ponta de 250 km/hora.

A suportar este desempenho estão afinações específicas no chassis: as vias são mais largas (24 mm à frente e 12 mm atrás).



A suspensão foi rebaixada e o amortecimento é regulável nos níveis Comfort, Normal e Sport.

As jantes de 20 polegadas, a esconderem discos de travão de 380 mm à frente com pinças fixas de quatro pistões, são calçadas por pneus Michelin Pilot Sport 4S.

As três variantes híbridas plug-in são apoiadas por uma bateria de 12,4 kWh, sem que tenham sido avançados números para a sua autonomia.

De origem equipam um carregador monofásico de 3,7 kW, com o 508 PSE a ter de série o carregador monofásico de 7,4 kW, que é opcional para as duas outras versões.

Os primeiros exemplares da gama composta pelos níveis Allure, GT e Peugeot Sport Engineered chegam ao nosso país em Junho mas ainda sem preços definidos.

