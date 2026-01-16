Três anos passados sobre a estreia, o Peugeot 408 ganha novos predicados estéticos e tecnológicos na mesma linha que já antes o renovado 308 tinha exibido.

Peugeot 408 ganha nova cara e dá mais potência ao híbrido 'plug-in'

Revelado no salão automóvel de Bruxelas, que decorre na capital belga até este domingo, o SUV "disfarçado" de berlina tem nas motorizações híbrida plug-in e eléctrica as evoluções mais notórias.

A reter é o facto de ser o primeiro modelo da marca do leão a iluminar a inscrição Peugeot na traseira, combinado com o logótipo iluminado na área frontal.

Ainda mais disruptivo

O Peugeot 408 original já exibia um visual disruptivo ao primeiro olhar mas agora ganha ainda mais agressividade à frente com o redesenho da grelha e o reposicionamento dos faróis.

O pára-choques também foi redesenhado, passando a incluir novos detalhes nas laterais em preto brilhante, bem como uma grande entrada de ar trapezoidal na parte inferior.

Novidade é o logótipo iluminado da marca ao centro da grelha no GT topo de gama, contrastado pela estreia da inscrição Peugeot iluminada numa traseira praticamente idêntica à do 408 original.

Assinalam-se ainda as novas assinaturas luminosas à frente e atrás, que quase distraem o "espectador" da nova cor Flare Green, caracterizada pelas variações de tonalidade segundo o ângulo de exposição à luz solar ou artificial.

O conjunto é destacado pelas novas jantes de 17 polegadas em preto brilhante, de série na entrada de gama Allure, subindo às 19 polegadas de origem na variante GT com motorizações hibridizadas.

Quase escusado será dizer que as cotas do carro são as mesmas, com os seus 4,69 metros de comprimento por 1,85 de largura e 1,48 metros de altura.

Refinamento mantido

A decoração do habitáculo mantém os preceitos do antecessor nesta reestilização, se se excluir a escolha dos novos tecidos para forrar os bancos, ao exibir um desenho moderno e refinado com acabamentos de alta qualidade.

Significa que se mantêm o volante compacto e os bancos do modelo actual, assim como o painel de instrumentos de dez polegadas mas com novos gráficos, e o ecrã de infoentretenimento com a mesma diagonal.

O espaço a bordo é mais do que generoso, principalmente para quem viaja atrás, graças aos mesmos 2,79 metros do modelo original a separarem os dois eixos.

A capacidade do porta-bagagens também é idêntico ao oferecer 536 litros nas versões micro híbrida e eléctrica, baixando para os 471 litros na variante híbrida plug-in devido ao tamanho da bateria.

Híbrido e eléctrico quase sem mudanças

O renovado Peugeot 408 continua disponível em três motorizações, todas elas eletrificadas, com a entrada na gama a fazer-se com a versão micro híbrida de 145 cv associada à transmissão automática e-DCS6 de seis relações.

Nela está combinada um bloco turbo tricilíndrico de 1.2 litros com 136 cv e 230 Nm a um propulsor eléctrico de 21 kW (29 cv) e 55 Nm e a uma bateria de iões de lítio de 0,9 kWh.

O consumo médio de gasolina ronda os cinco litros por cada 100 quilómetros mas em ambiente urbano, pode rolar até 50% do tempo em completo modo eléctrico.

Já a motorização do Peugeot e-408 permanece inalterada com os seus 157 kW (213 cv) e 343 Nm, com a bateria NMC de 58,2 kWh.

Capaz de oferecer uns máximos 456 quilómetros graças a um consumo combinado de 14,7 kWh/100 km, é recarregável de 20 a 80% em cerca de 30 minutos a 120 kW DC, ou em 2h05 para chegar a 100% a 7,4 kW AC.

A acompanhar este "eléctrico" estão novos recursos como o pré-condicionamento da bateria, a função Vehicle to Load (V2L) e a conectividade Plug & Charge em estações de carregamento compatíveis.

Híbrido plug-in agora com 240 cv

A principal novidade está mesmo na variante híbrida plug-in ao ver a sua potência passar de 225 para 241 cv, naquela que é também uma estreia na Peugeot e no próprio grupo Stellantis.

Equipada com a transmissão automática e-DCS7 de sete relações, usa um motor turbo a gasolina de 1.6 litros e quatro cilindros com 179 cv e 250 Nm.

A ele está aliado o propulsor eléctrico de 92 kW (125 cv) e 118 Nm, alimentado por uma bateria de 14,6 kWh para uma autonomia combinada até 85 quilómetros.

A complementar de série o renovado Peugeot 408 nos acabamentos Allure e GT está uma câmara para monitorizar a atenção à estrada com a câmara montada no pilar do pára-brisas do lado do condutor.

Por saber fica a data de chegada dos primeiros exemplares ao mercado nacional, que poderão acontecer no segundo trimestre, e os preços de cada variante motriz.

