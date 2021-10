Conhecidos que eram os preços do Peugeot 308 para o mercado nacional, são agora revelados os valores para a variante Station Wagon.





Peugeot 308 SW abre encomendas e revela preços para Portugal

O modelo é visto pela marca gaulesa como o que "irá chamar a si o maior volume de vendas no nosso país", como sublinha no comunicado.

Destinado a ser o novo rosto da marca do leão, o Peugeot 308 SW revela um espírito expressivo e um perfil marcadamente desportivo.

Além da optimização substancial da eficiência geral e da dinâmica em estrada, vem equipado com um importante arsenal tecnológico.

Entre as novas tecnologias integradas está o i-Cockpit, assim como o Drive Assist 2.0 de última geração para o sistema de infoentretenimento, e os mais recentes sistemas de ajuda à condução.

Nas motorizações, para além das versões a gasolina e gasóleo, destacam-se as variantes Hybrid 225 e-EAT8 e Hybrid 180 e-EAT8 de ligar à ficha.

As encomendas já estão abertas e o lançamento comercial deverá acontecer até ao ao final do primeiro trimestre do próximo ano.

Gasolina e Gasóleo Equipamento Preço 1.2 Puretech 110 cv CVM6 Active Pack 26.200 euros 1.2 Puretech 130 cv CVM6 Active Pack 26.900 euros 1.5 BlueHDi 130 cv CVM6 Active Pack 30.300 euros 1.2 Puretech 130 cv CVM6 Allure 29.300 euros 1.2 Puretech 130 cv EAT8 Allure 31.200 euros 1.5 BlueHDi 130 cv CVM6 Allure 32.700 euros 1.5 BlueHDi 130 cv EAT8 Allure 34.600 euros

1.2 Puretech 130 cv CVM6 Allure Pack 30.200 euros 1.2 Puretech 130 cv EAT8 Allure Pack 32.100 euros 1.5 BlueHDi 130cv CVM6 Allure Pack 33.600 euros 1.5 BlueHDi 130cv EAT8 Allure Pack 35.500 euros 1.2 Puretech 130 cv EAT8 GT 34.550 euros 1.5 BlueHDi 130cv EAT8 GT 37.950 euros 1.2 Puretech 130 cv EAT8 GT Pack 36.600 euros 1.5 BlueHDi 130cv EAT8 GT Pack 40.000 euros

Hybrid Plug-in Equipamento Preço 180 cv e-EAT8 Active Pack 38.550 euros 180 cv e-EAT8 Allure 40.750 euros 180 cv e-EAT8 Allure Pack 41.650 euros 180 cv e-EAT8 GT 44.100 euros 225 cv e-EAT8 GT 45.600 euros 180 cv e-EAT8 GT Pack 46.150 euros 225 cv e-EAT8 GT Pack 47.650 euros

