 Pesquisa
Novos Modelos

Peugeot 308 renovado define preços e abre reservas

13.35h
 
 
Peugeot 308 renovado define preços e abre reservasPeugeot 308 renovado define preços e abre reservasPeugeot 308 renovado define preços e abre reservasPeugeot 308 renovado define preços e abre reservasPeugeot 308 renovado define preços e abre reservasPeugeot 308 renovado define preços e abre reservasPeugeot 308 renovado define preços e abre reservasPeugeot 308 renovado define preços e abre reservasPeugeot 308 renovado define preços e abre reservas
Peugeot 308 renovado define preços e abre reservasPeugeot 308 renovado define preços e abre reservasPeugeot 308 renovado define preços e abre reservasPeugeot 308 renovado define preços e abre reservasPeugeot 308 renovado define preços e abre reservasPeugeot 308 renovado define preços e abre reservasPeugeot 308 renovado define preços e abre reservasPeugeot 308 renovado define preços e abre reservasPeugeot 308 renovado define preços e abre reservas
Peugeot 308 renovado define preços e abre reservas

Pouco mais dum mês passado sobre a estreia, o renovado Peugeot 308 abre as reservas para as variantes hatchback e SW já com preços definidos.

Peugeot 308 renovado define preços e abre reservas

Ambas são propostas com quatro opções motrizes, sendo três delas electrificadas, com o destaque a incidir nos E-308 100% eléctricos. 

Embora mantenham os mesmos 115 kW (156 cv) e 270 Nm, a nova bateria de 58,4 kWh brutos eleva a autonomia combinada a uns máximos 450 quilómetros. 

De série é o carregador trifásico de bordo para uma potência até 11 kW em AC, com o carregamento de 20 a 80% a fazer-se em 32 minutos a 100 kW DC. 

A oferta é reforçada com o Plug-In Hybrid 195, a combinar um propulsor eléctrico de 92 kW (125 cv) ao bloco turbo de 1.6 litros de 150 cv. 

A caixa automática e-DCS7 transfere para as rodas dianteiras uns combinados 195 cv e 360 Nm. 

A bateria de 17,2 kWh, para uma autonomia até 85 quilómetros, é recarregável em pouco mais de duas horas num carregador de 7,4 kW AC. 

A entrada na gama faz-se com o Hybrid 145 com transmissão automática e-DSC6 de seis relações. 

Mantido no portefólio está o diesel 1.5 BlueHDi de 130 cv com caixa automática EAT8 de oito velocidades massem que o preço de cada versão tenha sido avançado.

Peugeot 308 Acabamento Preço
Hybrid 145 Style 33.535 euros
Hybrid 145 Allure 35.135 euros
Hybrid 145 GT 38.085 euros
Plug-in Hybrid 195 Style 37.060 euros
Plug-in Hybrid 195 Allure 38.510 euros
Plug-in Hybrid 195 GT 41.660 euros
Electric 156 Style 41.195 euros
Electric 156 Allure 41.425 euros
Electric 156 GT 43.975 euros

Peugeot 308 SW Versão Preço
Hybrid 145 Style 34.635 euros
Hybrid 145 Allure 36.235 euros
Hybrid 145 GT 39.185 euros
Plug-in Hybrid 195 Style 38.160 euros
Plug-in Hybrid 195 Allure 39.610 euros
Plug-in Hybrid 195 GT 42.760 euros
Electric 156 Style 42.295 euros
Electric 156 Allure 42.525 euros
Electric 156 GT 45.075 euros

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?

TEMAS:

PeugeotPeugeot 308híbridoeléctrico
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Subscrever Newsletter
Últimas Notícias
ver mais
pub

vídeos

Peugeot 308 renovado define preços e abre reservas

Peugeot 308 renovado define preços e abre reservas

Kia K4 vai suceder ao Ceed em forma de 'shooting brake'

Kia K4 vai suceder ao Ceed em forma de 'shooting brake'

Aion V dá tiro de partida à gama eléctrica da chinesa GAC

Aion V dá tiro de partida à gama eléctrica da chinesa GAC

×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.