Peugeot 308 renovado define preços e abre reservas

Pouco mais dum mês passado sobre a estreia, o renovado Peugeot 308 abre as reservas para as variantes hatchback e SW já com preços definidos.
Ambas são propostas com quatro opções motrizes, sendo três delas electrificadas, com o destaque a incidir nos E-308 100% eléctricos.
Embora mantenham os mesmos 115 kW (156 cv) e 270 Nm, a nova bateria de 58,4 kWh brutos eleva a autonomia combinada a uns máximos 450 quilómetros.
De série é o carregador trifásico de bordo para uma potência até 11 kW em AC, com o carregamento de 20 a 80% a fazer-se em 32 minutos a 100 kW DC.
A oferta é reforçada com o Plug-In Hybrid 195, a combinar um propulsor eléctrico de 92 kW (125 cv) ao bloco turbo de 1.6 litros de 150 cv.
A caixa automática e-DCS7 transfere para as rodas dianteiras uns combinados 195 cv e 360 Nm.
A bateria de 17,2 kWh, para uma autonomia até 85 quilómetros, é recarregável em pouco mais de duas horas num carregador de 7,4 kW AC.
A entrada na gama faz-se com o Hybrid 145 com transmissão automática e-DSC6 de seis relações.
Mantido no portefólio está o diesel 1.5 BlueHDi de 130 cv com caixa automática EAT8 de oito velocidades massem que o preço de cada versão tenha sido avançado.
|Peugeot 308
|Acabamento
|Preço
|Hybrid 145
|Style
|33.535 euros
|Hybrid 145
|Allure
|35.135 euros
|Hybrid 145
|GT
|38.085 euros
|Plug-in Hybrid 195
|Style
|37.060 euros
|Plug-in Hybrid 195
|Allure
|38.510 euros
|Plug-in Hybrid 195
|GT
|41.660 euros
|Electric 156
|Style
|41.195 euros
|Electric 156
|Allure
|41.425 euros
|Electric 156
|GT
|43.975 euros
|Peugeot 308 SW
|Versão
|Preço
|Hybrid 145
|Style
|34.635 euros
|Hybrid 145
|Allure
|36.235 euros
|Hybrid 145
|GT
|39.185 euros
|Plug-in Hybrid 195
|Style
|38.160 euros
|Plug-in Hybrid 195
|Allure
|39.610 euros
|Plug-in Hybrid 195
|GT
|42.760 euros
|Electric 156
|Style
|42.295 euros
|Electric 156
|Allure
|42.525 euros
|Electric 156
|GT
|45.075 euros
