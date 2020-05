Peugeot 308 PSE pode ser “hot hatch” híbrido com mais de 300 cv

Enquanto surgem rumores de que a Renault pode colocar um travão ao Mégane, a Peugeot não só continua apostada em lançar um novo 308 como já se fala que lhe vai aplicar a mesma fórmula do 508 PSE - o Peugeot de produção mais potente de sempre, criando um "hot hatch" denominado Peugeot 308 PSE.

A lançar no final do próximo ano ou no início de 2022, o novo Peugeot 308, que terá uma geração totalmente nova, vai assentar na plataforma EMP2 do grupo PSA e vai perder a sigla GTi. Mas isto não são obrigatoriamente más notícias mas os amantes dos automóveis, é que no seu lugar irá nascer o 308 PSE, uma variante desportiva com motorização híbrida para bater o pé a rivais como o Volkswagen Golf R.

já teve oportunidade de conduzir.

Esta motorização híbrida tem por base. Motor 1.6 PureTech de 200 cv de potência e associa-lhe dois propulsores eléctricos, um por eixo, assegurando assim tracção integral e uma potência máxima combinada de pelo menos 300 cv.

Recorde-se que a possibilidade da marca do leão vir a lançar uma versão PSE do 308 foi lançada pelo próprio Jean-Philippe Imparato, CEO da Peugeot, que em declarações à "Autocar" revelou que caso o Peugeot 508 PSE seja bem sucedido esta forma poderá ser aplicada a outros modelos.

E quando Imparato fala em "sucesso", não está necessariamente a falar em números totais de vendas do 508 PSE, mas sim no impacto que este modelo poderá ter para a imagem da marca gaulesa, que procura trazer o seu ADN de competição (e de versões radicais e desportivas) para uma nova gama de modelos sob a designação PSE, de Peugeot Sport Engineered.

508 PSE. Peugeot mais potente de sempre voltou a aparecer