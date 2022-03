Peugeot 308 é Carro Mundial Feminino do Ano

O Peugeot 308 foi coroado esta terça-feira Carro Mundial Feminino do Ano em Auckland, na Nova Zelândia. O carro foi distinguido pelas 56 jornalistas de 40 países que constituíram o júri entre os 65 modelos a concurso.

É a primeira vez que a marca do leão recebe este prémio, reflectindo o forte impacto da berlina a nível internacional desde o seu lançamento.

Recorde-se que a insígnia gaulesa já tinha sido distinguida em 2017 com o Peugeot 3008, na categoria SUV. No ano passado, os Peugeot 208 e 2008 também foram vencedores mas nas categorias Automóvel Urbano e SUV.

Além de Carro do Ano, o Peugeot 308 venceu também na categoria de Automóvel Urbano. O Kia Sportage ganhou na categoria SUV Familiar, e o Ford Mustang Mach-E na de Carro Grande.

Na categoria 4x4 venceu o Jeep Wrangler 4xe, no Desportivo o Audi e-tron GT quattro, e no SUV Grande o BMW iX.

Criado em 2009, o Women’s World Car of the Year é o único prémio automóvel do mundo atribuído exclusivamente por mulheres jornalistas do sector.

Os critérios de votação são os mesmos de qualquer concurso, não se tratando de escolher um "automóvel para mulher".

À votação estiveram características como a segurança, qualidade, preço, design, condução intuitiva e pegada ecológica, entre outros.

