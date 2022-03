Peugeot 308 é Carro do Ano 2022 em Portugal

O Peugeot 308 foi eleito Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2022 no nosso país esta quarta-feira. O modelo foi o mais votado pelos 20 jornalistas que constituíram o júri, onde o Aquela Máquina também esteve representado.

A concurso na final estiveram o Cupra Born, Hyundai IONIQ 5, Kia EV6, Nissan Qashqai, Skoda Enyaq iV e Toyota Yaris Cross. O principal destaque vai para o facto de, nos sete finalistas, quatro serem automóveis 100% eléctricos.

Estética, desempenho, segurança, fiabilidade, preço e sustentabilidade ambiental foram algumas das áreas de avaliação.

Vencedores por categoria

Os galardões Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2022 contemplaram ainda oito categorias: Citadino, Desportivo, Familiar, SUV Compactos, Elétrico, Híbrido, Grande SUV, e Híbrido Plug-In, sendo estreias as duas últimas categorias.

No total concorreram 34 automóveis, com diferentes modelos e versões, dos quais 22 candidatos ao título de Carro do Ano.

- Carro do Ano – Peugeot 308

- Citadino do Ano – Hyundai Bayon

- Eléctrico do Ano – Kia EV6

- Híbrido do Ano – Toyota Yaris Cross

- Desportivo do Ano – Peugeot 508 PSE

- Híbrido Plug-In do Ano – Peugeot 308 Hybrid

- Familiar do Ano – Skoda Enyaq iV 80

- Grande SUV do Ano – Kia Sorento PHEV

- SUV Compacto do Ano – Nissan Qashqai MHEV

Tecnologia e Inovação

O prémio Tecnologia e Inovação foi atribuído ao Vehicle to X Communication (V2X), da Bosch Car Multimédia sediada em Braga Integrado no projecto Easy Ride, o V2X foca-se nas várias vertentes autónomas do automóvel.

A equipar o veículo está um cockpit "inteligente" que possa proporcionar uma viagem personalizada ao ocupante.



Ao mesmo tempo, terá a noção do estado do próprio automóvel e do que o rodeia, como o ambiente, outros veículos autónomos, veículos de duas rodas, e peões, entre outros através de sensores.

O objectivo principal é conseguir níveis de conectividade que permitam avançar para uma condução autónoma segura, e reduzir, quase a zero, o número de fatalidades e feridos em acidentes rodoviários.

Personalidade do Ano

Miguel Sanches, vice-presidente de operações da Volkswagen do Brasil e América do Sul, foi distinguido Personalidade do Ano pela comissão executiva do Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2022.

O prémio destaca figuras que, pela sua participação profissional e empenho pessoal, contribuam de forma inequívoca para o desenvolvimento do sector automóvel no nosso país.

Seis anos à frente da Autoeuropa, Miguel Sanches foi o responsável máximo da fábrica no arranque da produção do Volkswagen T-Roc. No final do ano passado, rumou a um novo projecto no seio do grupo Volkswagen.

O galardão foi atribuído pelo percurso e pelos resultados obtidos numa unidade fabril com o peso significativo que tem no PIB nacional.

