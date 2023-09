Lançado um primeiro aperitivo sobre o novíssimo e-3008 na semana passada, a Peugeot avançou esta terça-feira com as principais características do "eléctrico".

Peugeot 3008 transfigura-se em SUV 'fastback' com 700 km ''eléctricos''

Primeiro modelo a beneficiar da nova plataforma STLA Medium da Stellantis, o SUV fastback apresenta-se com três motorizações eléctricas e duas híbridas.

Com uma autonomia até 700 quilómetros, a chegada ao nosso país acontece no final do primeiro trimestre do próximo ano.

Personalidade muito própria

É difícil encontrar semelhanças na terceira geração do Peugeot 3008 com o modelo lançado em 2016.

Com uma identidade muito própria, segue os passos do Peugeot 408 ao adoptar uma linha fastback mas com um estilo ainda mais maciço.

O SUV apresenta-se com 4,54 metros de comprimento por 1,90 de largura e 1,64 de altura.

A distância entre eixos fixa-se nos 2,73 metros, com a bagageira a chegar aos 520 litros de capacidade.

Se o tejadilho descendente lhe dá um perfil coupé reforçado pela asa superior, a dianteira é dominada pelo enorme grelha fechada integrada no pára-choques.

Os faróis LED muito compactos são o ponto de partida para as verdadeiras garras felinas em que se transformaram as luzes diurnas.



A traseira triangulada também simboliza uma ruptura com o passado, com a ausência do símbolo da marca a ser compensada pelo logótipo do modelo.

A acentuar o visual muito estilizado face ao antecessor estão os arcos das rodas muito pronunciados para encaixar jantes aerodinâmicas de 19 ou 20 polegadas.

Ambiente panorâmico

O interior é definido pelo novíssimo i-Cockpit panorâmico, definido por um painel flutuante de 21 polegadas que promete revolucionar a experiência de condução.

Nele estão combinados os ecrãs de instrumentação e de infoentretenimento, com a ergonomia a evoluir graças às i-Toggle tácteis mais intuitivas.



Outra novidade associada no posto de condução é a reposicão do comando das marchas na coluna da direcção, libertando espaço na consola central.

Os novos comandos do volante detectam automaticamente os dedos do condutor mas apenas são activados sob pressão para evitar falsas manobras.

As patilhas instaladas no volante servem para variar rapidamente o poder dos três níveis de recuperação de energia, quase evitando o uso do pedal de travão.

À disposição estão os modos de condução Eco, Normal e Sport, com o 4WD a só estar obviamente disponível na variante com tracção integral.

O sistema Drive Assist Plus permite uma condução semi-autónoma mais eficaz, graças ao cruise control adaptativo com stop & go e manutenção de faixa.



Faz mudanças de faixa de forma semi-automática e recomendações antecipadas de velocidade ao "ler" os sinais de trânsito e recolher dados da navegação.

Travagem automática de emergência com aviso de colisão, alerta activo de saída de faixa e monitorização do ângulo morto são outras das suas capacidades.

A complementar está o controlo avançado de tracção – neve, lama e areia – para optimizar a aderência em superfícies escorregadias.

Consumos até 14 kWh/100 km

Proposto nas variantes Allure e GT, a que se somam três pacotes de opcionais, o Peugeot e-3008 beneficia de uma gama de três propulsores eléctricos.

A entrada na gama faz-se com o Electric 210, com o motor de 157 kW (213 cv) e 343 Nm a dar tracção às rodas dianteiras.



A bateria de 73 kWh assegura até 525 quilómetros de autonomia, que sobe para os 700 na variante Electric 230 Long Range com a bateria de 98 kWh

Nesta versão, o motor eléctrico passa 170 kW (231 cv) e os mesmos 343 Nm às rodas da frente.

O topo de gama é composto pelo Electric 320 Dual Motor AWD, com os dois propulsores eléctricos a oferecem uma potência combinada de 240 kW (326 cv).

A equipá-lo está a mesma bateria do Electric 210 com uma autonomia equivalente.

Com consumos a rondarem os 13,9 a 14 kWh por cada 100 quilómetros, o carregamento da bateria faz-se até 160 kW em DC ou até 22 kW em AC.

A gestão térmica da bateria é feita com um líquido de arrefecimento para garantir carregamentos rápidos e assegurar uma vida útil mais longa.



A bomba de calor, além de contribuir para o conforto térmico a bordo, também preserva a energia da bateria, garantida por oito anos ou 160 mil quilómetros.

A gama será completada por dois grupos mecânicos Hybrid e Plug-in Hybrid mas apenas para mercados seleccionados.

Ainda sem preços definidos, o Peugeot e-3008 arranca as vendas em Fevereiro mas antes está prevista a apresentação do e-5008.

