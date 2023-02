Peugeot 3008 e 5008 ganham novo motor PureTech 'mild hybrid'

Se as motorizações eléctricas e híbridas plug-in não são segredo na Peugeot, faltava à marca do leão um sistema de hibridação suave de 48 volt.

A espera termina em Junho quando chegarem aos concessionários europeus os primeiros exemplares dos SUV 3008 e 5008 Hybrid 48V.

E, num futuro próximo, o novo sistema será alargado a outros modelos da Peugeot.

Mais potente e eficiente

A chegada "tardia" da hibridação suave de 48 volt à Peugeot pode ser justificada com o lançamento do novo motor 1.2 PureTech de 136 cv e 230 Nm.

A ele está associado uma inédita caixa de velocidades electrificada de dupla embraiagem e seis relações.

Se à primeira vista o novo motor de três cilindros parece ser em tudo igual ao actual, à lupa as diferenças são inúmeras.

Para começar, o grupo Stellantis partiu quase do zero para desenvolver este propulsor que funciona segundo o ciclo Miller para uma melhor eficiência.

Ganhou um turbo de geometria variável e uma nova corrente de distribuição, e a pressão de injecção foi aumentada para 350 bar com novos injectores.



O resultado é um ligeiro aumento da potência do motor, de 130 para 136 cv face ao PureTech clássico, embora o binário se mantenha nos 230 Nm.

O motor Peugeot Hybrid 48V integra uma nova caixa de velocidades electrificada de dupla embraiagem e seis relações, concebida para sistemas híbridos.

A e-DCS6 incorpora o motor eléctrico de 21 kW (28 cv) e 55 Nm, alimentado por uma bateria de 898 watts, além do inversor e a unidade de controlo do motor.

Esta solução permite conduzir em modo 100% eléctrico quando o binário é pouco necessário e ajuda o motor de combustão a limitar os consumos.



Nas desacelerações, o motor actua como gerador para recarregar a bateria de 48 volt, que dá o binário de arranque principal do motor térmico por correia.

Em baixos regimes, o motor eléctrico dá um binário adicional que compensa o tempo de resposta do turbo, evitando quebras na entrega de potência.

Quando o acelerador é pressionado a fundo, o mesmo propulsor dá uma potência suplementar de 9 kW (12 cv).

Poupança nos consumos

Apontado à redução dos consumos, sobretudo na cidade, o sistema Hybrid 48V avança com ganhos até um litro/100 km face ao actual PureTech 130 EAT8.



A poupança é principalmente conseguida em meio urbano (menos 2,5 l/100 km) e em estrada (menos 0,7 l/100 km).

O consumo em auto-estrada mantém-se quase inalterado, com o motor térmico a "desligar-se" ao deixar de acelerar a uma velocidade constante ou nos abrandamentos.

Em ciclo combinado, significa que o 3008 PureTech Hybrid 48 V poderá consumir até 5,6 l/100 km e emitir 126 g/km de dióxido de carbono.

No Peugeot 5008, os números sobem ligeiramente, com o consumo a chegar aos 5,7 l/100 km e as emissões de CO2 a atingirem os 128 g/km.

O novo sistema motriz permite que o veículo seja conduzido em modo eléctrico durante mais de 50% do percurso, de acordo com a Peugeot.



Todavia, em relação à autonomia em modo totalmente eléctrico, a marca não revela quaisquer números mas deverá rondar pouco mais de um quilómetro.

O funcionamento do sistema híbrido é dado pelo painel de instrumentos do i-Cockpit, com a activação dos vários modos a ser totalmente automática.

O novo sistema motriz, que substitui o PureTech 130 EAT8, irá equipar outros modelos Peugeot como o 208, 2008, 308, 308 SW e 408.

Ainda sem preços definidos para os modelos 3008 e 5008 Hybrid 48V, os primeiros exemplares chegam ao mercado no início do Verão.

