Peugeot 208 renovado revela preços e abre encomendas

Cinco meses passados sobre a apresentação, o renovado Peugeot 208 já pode ser encomendado no nosso país.

O hatchback compreende uma motorização mais potente para o modelo eléctrico, e duas variantes 100% híbridas inéditas.

A gama está estruturada em níveis de equipamento – Active, Allure e GT –, a que se junta a edição especial de lançamento Style para o E-208.

Agressividade retocada

São vários os elementos retocados no Peugeot 208, a começar pelo novo logótipo do leão ao centro da enorme grelha integrada no pára-choques

As três garras luminosas verticais reforçam a agressividade do compacto, com a traseira a seguir a mesma filosofia estilística mas de forma bem mais discreta.

Três filas horizontais formam a assinatura luminosa dos farolins, com o difusor em preto a diferenciar-se da cor da carroçaria.

O impacto visual está assegurado pelas novas cores Jaune Agueda, que será a base de lançamento do modelo, e Gris Selenium.

Ambas somam-se às actuais Gris Artense, Noir Perla, Blanc Banquise, Rouge Elixir e Bleu Vertigo, em contraste com os retrovisores em preto brilhante.

A variante GT ganha ainda de série novas jantes de 17 polegadas com detalhes na mesma tonalidade, dando como opção o tejadilho pintado em preto.



i-Cockpit reconfigurado

O i-Cockpit ganhou um novo painel de instrumentos de dez polegadas e o ecrã multimédia do mesmo tamanho admite ligação Android Auto e Apple CarPlay sem fios.

O sistema i-Connect é de série em todas as versões, podendo opcionalmente ser actualizado para o i-Connect Advanced.

Nova é igualmente a alavanca da caixa manual de seis velocidades, enquanto o carregamento de telemóveis sem dios viu a potência melhorada para 15 watts.

Os bancos receberam novos tecidos, com a versão GT a poder ter estofos em Alcantara preta com pespontos em Vert Adamite.

Em termos de tecnologia, a insígnia gaulesa melhorou a resolução das câmaras exteriores e a aplicação MyPeugeot tem novas funcionalidades pensadas para as versões eléctricas.



Seis opções motrizes

Mesmo com todas estas alterações estéticas e tecnológicas, é nas novas motorizações que reside o principal ponto de interesse do Peugeot 208.

A versão e-208 recebe o motor eléctrico de 115 kW (156 cv) já presente em outros modelos das marcas da Stellantis.

A apoiá-lo está uma bateria de 54 kWh para uma autonomia até 400 quilómetros.

De série incorpora um carregador de bordo monofásico de 7,4 kW, sendo dado a opção trifásica de 11 kW, com os carregamentos a 100 kW da bateria, de 20 a 80%, a serem inferiores a 25 minutos.

Inéditas são as versões Hybrid 100 e Hybrid 136, com 100 e 136 cv, suportadas pelo bloco PureTech de 1.2 litros.

O propulsor eléctrico, apoiado numa bateria de 0,9 kWh, oferece 21 kW (29 cv) e 55 Nm suplementares nas acelerações.

A ambas as soluções está associada uma caixa automática e-DCS6 de dupla embraiagem com seis relações e motor eléctrico integrado.

Mantida é a opção tradicional PureTech 75, associado a uma caixa manual de cinco velocidades.

Esta transmissão passa a seis relações na versão PureTech 100, sendo ambas suportadas pelo bloco a gasolina de 1.2 litros.

Versão / Equipamento Active Allure GT Style 1.2 PureTech 75 cv 20.510 euros x x x x x x x x x x x x x x x 1.2 PureTech 100 cv 21.660 euros 23.360 euros 25.460 euros x x x x x Hybrid 100 cv 24.360 euros 26.060 euros 28.160 euros x x x x x Hybrid 136 cv x x x x x x x x x x 29.360 euros x x x x x Electric 136 cv 35.360 euros 37.260 euros 39.360 euros 37.060 euros Electric 156 cv x x x x x x x x x x 40.360 euros x x x x x

A Peugeot avançou com uma campanha promocional específica no lançamento dos renovados 208 e E-208.

E exemplifica com as versões de entrada para clientes particulares, com o 208 Active 1.2 PureTech 75 a estar disponível por 18.760 euros.

O Active Hybrid 100 é proposto por 22.610 euros, sendo 33.560 euros para o E-208 Style Electric de 136 cv com a bateria de 50 kWh.

As variantes 100% eléctricas para particulares contam ainda com a oferta da easy Wallbox, e quatro anos de manutenção e garantia ou 50 mil quilómetros.

Para clientes empresariais, o 208 Active 1.2 PureTech 75 arranca nos 17.734 euros com IVA) e o E-208 Active 136 nos 25.011 euros sem IVA.

O 208 Hybrid 100 parte dos 21.042 euros com IVA, e o E-208 Style 136 começa nos 26.214 euros sem IVA.

A marca francesa indica ainda que os Peugeot 208 com motores térmicos têm descontos diferenciados em função da frota da empresa.

