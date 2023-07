Há mais um modelo retocado na gama automóvel da marca do leão: o Peugeot 208 ganhou uma motorização mais potente para a versão eléctrica, e duas variantes 100% híbridas inéditas.

Peugeot 208 renova-se com novo ''eléctrico'' e dois híbridos inéditos

Para além da renovação estética, que lhe dá um visual ainda mais pujante, também sofreu alterações a bordo com um i-Cockpit mais digital e tecnológico.

O novo Peugeot 208, já com as devidas alterações nos níveis de equipamento Active, Allure e GT, tem chegada marcada para Novembro aos concessionários nacionais.

Impacto visual assegurado

O novo logótipo do leão ganha destaque ao centro da enorme grelha integrada no pára-choques, com as três garras luminosas verticais a reforçar toda a agressividade do compacto.

A traseira segue a mesma filosofia mas de uma forma bem mais discreta, com os farolins em três fileiras horizontais, com o difusor em preto a diferenciar-se da cor da carroçaria.

O impacto visual está assegurado pelas novas cores Jaune Agueda, que será a de lançamento do modelo, e Gris Selenium.

Ambas somam-se às actuais Gris Artense, Noir Perla, Blanc Banquise, Rouge Elixir e Bleu Vertigo, a contrastarem com os retrovisores laterais em preto brilhante.

A variante GT ganha ainda de série novas jantes de 17 polegadas com detalhes na mesma tonalidade, que são de 16 polegada de origem nos acabamentos mais baixos, dando como opção o tejadilho pintado em preto.



Ergonomia reforçada a bordo

O i-Cockpit do habitáculo ganhou um novo painel de instrumentação de dez polegadas, que é 3D no nível GT, e o ecrã multimédia com o mesmo tamanho admite ligação Android Auto e Apple CarPlay sem fios.

O sistema i-Connect é de série em todas as versões, podendo opcionalmente ser actualizado com o i-Connect Advanced.

Nova é igualmente a alavanca da caixa manual de seis velocidades, enquanto o carregamento de telemóveis por indução viu a potência melhorada para 15 watts.

Os bancos ganharam novos tecidos, com a versão GT a poder ter estofos em Alcantara preta com pespontos em Vert Adamite, também presente nos acabamentos do painel de bordo e nos apoios de braços.



Na tecnologia a bordo, a insígnia gaulesa afirma ter melhorado a resolução das câmaras exteriores e somou à aplicação MyPeugeot novas funcionalidades pensadas para as versões eléctricas.

Agora será possível planear carregamentos da bateria a partir do telemóvel celular, além de receber um "livro" virtual de manutenção onde são guardados todas as facturas e serviços do carro.

"Eléctrico" mais potente

Mesmo com todas estas alterações estéticas e tecnológicas, é nas novas motorizações que reside o principal ponto de interesse do Peugeot 208.

A versão e-208 recebe o motor eléctrico de 115 kW (156 cv) já presente em outros modelos das marcas da Stellantis, apoiado por uma bateria de 54 kWh para uma autonomia até 400 quilómetros.

De série incorpora um carregador de bordo monofásico de 7,4 kW, sendo dado a opção trifásica de 11 kW, admitindo ainda carregamentos a 100 kW em corrente contínua, inferiores a 25 minutos de 20 a 80%.



Inéditas são as versões Hybrid 100 e Hybrid 136, com 100 e 136 cv, suportadas por um bloco PureTech de 1.2 litros e associadas a uma caixa e-DCS6 de dupla embraiagem com seis relações com motor eléctrico integrado.

Nas palavras da Peugeot, esta tecnologia oferece um binário suplementar a baixas rotações e uma redução até 15% nos consumos, podendo operar mais de metade do tempo em modo 100% eléctrico.

Mantidas é a opção tradicional PureTech 75, associado a uma caixa manual de cinco velocidades, que passa a seis relações na versão PureTech 100, ambas suportadas por um motor de 1.2 litros.

O renovado Peugeot 208 chega em Novembro ao nosso país, ficando por saber os preços para cada uma das versões motrizes, e respectivos níveis de equipamento.

