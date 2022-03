Peugeot 208 e 2008: caixa de velocidades agora activada por botão

Os Peugeot 208 e 2008 vão passar a estar equipados com um novo comando para a transmissão automática de oito velocidades.

A alavanca saliente foi agora substituída por um botão de pressão integrado na consola central.

Esta evolução está presente nas variantes com motores térmicos e propulsores 100% eléctricos.

A integração do botão está adaptada ao ambiente i-cockpit 3D de ambos os modelos, numa mistura subtil entre tecnologia e ergonomia.

Os materiais utilizados combinam elementos em cromado acetinado, em preto "piano", e um visual em fibra de carbono na área de apoio para o pulso.

O novo comando selecciona, por impulso, os modos R (marcha-atrás), N (ponto morto) e D (condução).

Dois botões complementares activam as funções P (estacionamento) e M (manual).

Este último modo, para as versões com motores térmicos, permite seleccionar manualmente a velocidade engrenada através das patilhas no volante.

Nas variantes com motores eléctricos, o botão em B (travão) activa a travagem regenerativa.

Numa evolução desta função, este modo mantém-se agora activo, mesmo após um impulso, e sem parar o motor, na alavanca durante uma manobra.

Não é necessário voltar a activá-lo num rearranque, mantendo na memória os parâmetros de condução do condutor.

Independentemente da função seleccionada, um indicador luminoso acende-se no painel de instrumentos para sinalizar a sua activação.

