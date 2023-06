Peugeot 2008 renovado ganha segunda opção eléctrica; saiba os preços

Menos de dois meses passados sobre o anúncio da renovação do Peugeot 2008, já há preços do crossover para o nosso país.

As encomendas estão abertas e os primeiros exemplares chegam em Agosto aos concessionários nacionais.

O modelo distribui-se por três níveis de equipamento – Active, Allure e GT – com duas motorizações a gasolina, uma a gasóleo e duas 100% eléctricas.

Distinto por fora e por dentro

Quatro após a chegada à Europa, o Peugeot 2008 sofreu a necessária renovação estética e tecnológica a meio do seu ciclo de vida.

Não mudou de tamanho mas ganhou mais argumentos para se manter como um dos modelos mais apreciados no nosso país.

Os principais retoques estão à frente, onde as luzes diurnas foram "transformadas" em três garras luminosas verticais.

Atrás, os farolins foram redefinidos, com as três lâminas duplas horizontais sobrepostas, a alargarem visualmente o porte do crossover.

A bagageira mantém 434 litros de capacidade nas versões com motores a combustão, baixando para 405 litros na variante 100% eléctrica.

A gama inclui novas cores exteriores e novos desenhos para as jantes em liga leve de 16 a 18 polegadas.



É a bordo que se percebe melhor a evolução estilística do Peugeot 2008, com o ecrã táctil multimédia a crescer para as dez polegadas nas versões Allure e GT.

O i-Cockpit também foi redesenhado, e há novos revestimentos em tecido para os bancos, que no GT podem ser em Alcantara, e para os painéis das portas.

Dois "eléctricos" à escolha

Novidade motriz no Peugeot 2008 é a entrada em cena de uma opção eléctrica mais potente e com mais autonomia, como já têm os e-208 e e-308.

À versão de 100 kW (136 cv) com bateria de 50 kWh para 345 quilómetros de autonomia, junta-se a variante de 115 kW (156 cv).

A bateria de 54 kWh que o acompanha permite conduzir até 406 quilómetros com uma única carga.



O carregamento até 80% da sua capacidade, que se mantém nos 100 kW em corrente contínua, faz-se em cerca de 30 minutos.

Nos motores a combustão, continuam os PureTech 100 e PureTech 130 a gasolina com caixa manual de seis relações.

A segunda variante pode incluir uma transmissão automática de oito relações, que é de série no BlueHDi 130 a gasóleo.

Para o início de 2024 está prevista a estreia 100% híbrida com o novo grupo motopropulsor 48V Hybrid.

Um bloco PureTech de 136 cv está associado uma nova caixa electrificada de dupla embraiagem com seis relações, que inclui um motor eléctrico.

Motorização Active Allure GT 1.2 PureTech 100 cv CVM6 26.040 euros 27.696 euros x x x x euros 1.2 PureTech 130 cv EAT8 x x x x x x x x 30.840 euros 32.940 euros 1.5 BlueHDi 130 EAT8 33.340 euros 34.990 euros 37.090 euros Elétrico 136 cv (bateria 50 kWh) 39.690 euros 41.240 euros 43.440 euros Elétrico 156 cv (bateria 54 kWh) 40.690 euros 42.240 euros 44.440 euros

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?