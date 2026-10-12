Os SUV estão a reinar nas estradas europeias mas as carrinhas começam a recuperar o espaço perdido com modelos 100% eléctricos.

Estilo não lhe falta: Opel STX Concept ''reinventa'' a 'shooting brake'

O Opel STX Concept assume uma visão minimalista da Sports Tourer mas com diversos elementos de estilo e soluções técnicas que deverão fazer dos futuros modelos de série da marca do relâmpago.

Uma certeza é que ninguém ficará indiferente a este fantástico protótipo de 4,70 metros de comprimento, com o visual muito musculado a remeter para os tempos áureos das shooting brakes.

Futurista quanto baste

O salão automóvel de Paris que arrancou esta segunda-feira está a assumir-se como um verdadeiro viveiro de protótipos.

O Opel STX Concept, de Sports Tourer eXperimental, é o exemplo mais recente, com a carrinha a ser definida pela nova evolução da grelha Vizor decorada por barras luminosas que se inclinam para o centro.

O símbolo da construtora destaca-se bem iluminado no coração do famoso Opel Compass, numa estrutura replicada atrás por linhas de luz subtis com a inscrição retroiluminada da marca.

A traseira muito vertical dá uma forte personalidade à carrinha quando vista de perfil, ao mesmo tempo que maximiza a capacidade da bagageira, sem esquecer as câmaras que substituem os retrovisores laterais.

Aerodinâmica fulcral

A aerodinâmica foi fulcral na concepção e desenvolvimento desta proposta, como se percebe na silhueta baixa e alongada do STX Concept, tendo em mente a eficiência energética.

A apoiar essa postura está um sistema aerodinâmico activo que se adapta ao estilo de condução imprimido ao volante.

A alta velocidade, os elementos azuis integrados no divisor e no difusor estendem-se a toda a largura, enquanto elementos verticais montados atrás das rodas posteriores direcionam o fluxo de ar para melhorar a estabilidade.

Essa aposta prossegue nas jantes de 22 polegadas, com a divisão em três partes a optimizar o seu aerodinamismo.

Sendo um protótipo, a Opel não avançou quaisquer dados técnicos sobre o STX Concept; nem mesmo há imagens interiores para perceber como o habitáculo foi decorado!

Mesmo assim, a insígnia germânica confirma que este projecto de tracção integral, baseado numa nova arquitectura eléctrica, poderá chegar aos 200 km/hora de velocidade de ponta.

Texto: P.R.S.

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