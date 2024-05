Perseguir bandidos em Miami vai ser um luxo!

Contra a falta de candidatos para ingressar nas forças policiais, nada como aliciar futuros recrutas com um Rolls-Royce Ghost decorado a preceito.

A fazer concorrência à polícia do Dubai, está este carro-patrulha de luxo do departamento policial de Miami Beach com todos os distintivos a que tem direito.

Luzes de emergência na grelha do radiador e sobre o tejadilho, sirene e um sofisticado sistema de comunicação a bordo decoram a berlina, onde nem sequer falta o Spirit of Ecstasy sobre o capô.

O Rolls-Royce "oferecido" não teve qualquer custo para os contribuintes daquela cidade, já que foi o concessionário Braman Motors a cobrir todos os custos da sua adaptação.

Há uma ressalva a fazer: o carro não foi doado, servindo apenas para fins promocionais. E, se houver algum dano, será a divisão de Miami Beach a pagar a reparação dos estragos!

